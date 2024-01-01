OpenCurriculum

OpenCurriculum

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: opencurriculum.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpenCurriculum على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Plan engaging lessons and units, using the world’s best ideas at your fingertips. OpenCurriculum is a delightful curriculum planning tool that helps you quickly create effective lessons and units, using our library of high-quality ready-to-go ideas and an easy-to-use editor.

الموقع الإلكتروني: opencurriculum.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenCurriculum. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TypeEngine

TypeEngine

typeengine.ai

Yazo

Yazo

yazo.ai

Copygen.ai

Copygen.ai

copygen.ai

Taglayer

Taglayer

taglayer.com

Colossyan

Colossyan

colossyan.com

Newsela

Newsela

newsela.com

Verb.ai

Verb.ai

verb.ai

Solve Intelligence

Solve Intelligence

solveintelligence.com

Weeding Planner

Weeding Planner

planning.wedding

Editor.do

Editor.do

editor.do

Brain Core

Brain Core

braincoreai.com

1Map

1Map

1map.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية