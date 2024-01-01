Ontario Farmer

Ontario Farmer

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الموقع الإلكتروني: ontariofarmer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ontario Farmer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Ontario Farmer منشورًا رائدًا يتم تسليمه أسبوعيًا للمزارعين المشتركين. نقوم أيضًا بنشر سلسلة من المجلات المتخصصة

الموقع الإلكتروني: ontariofarmer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ontario Farmer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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