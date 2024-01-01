بدائل - Onna
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Guru
getguru.com
ابدأ مجانًا مع Guru، موقع wiki القوي الخاص بالشركة والذي يتغلب على ضوضاء الدردشة لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل للقيام بعملك.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
يعد Google Cloud Search مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة، عندما يحتاجون إليها عبر جميع تطبيقات Google المرتبطة، بما في ذلك Gmail وGoogle Docs وGoogle Drive وتقويم Google وجهات اتصال Google وغيرها على حدٍ سواء.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog يقضي على فوضى عملك. لا مزيد من الأصوات المستمرة، ولا مزيد من الاجتماعات التافهة، ولا مزيد من البحث عن أحدث مستند. يربط مركز العمل الخاص بنا أدوات التعاون الحديث — مواقع wiki، وإدارة المشاريع، والدردشة الجماعية، والمزيد — ويتيح لك استخدامها بالتنسيق مع بعضكم البعض. فهو يربط الأشخاص والفرق بنف...
Happeo
happeo.com
شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
Command E
getcommande.com
بحث كل شيء الخاص بك. يفكر Command E بنفس السرعة التي تفكر بها. تعرف على أحدث وأسرع طريقة للوصول إلى كل شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفي السحابة الخاصة بك.
nuclia
nuclia.com
قم بتضمين بحث الذكاء الاصطناعي والإجابات العامة لمنتجك. تتيح لك Nuclia API إمكانية البحث بنسبة 100% باستخدام الذكاء الاصطناعي وإجابات إبداعية من المستندات والنصوص ومقاطع الفيديو مع الحفاظ على خصوصية بياناتك وتجنب الهلوسة.
Search.io
search.io
أضف البحث والاكتشاف المدعوم بالتعلم الآلي إلى موقع الويب الخاص بك أو متجر التجارة الإلكترونية أو التطبيق في دقائق. نسخة تجريبية مجانية مستضافة بالكامل لمدة 14 يومًا.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Glean
glean.com
تعرف على ما تعرفه شركتك على الفور. جلين هو مساعد العمل الذي يتمتع بالحدس. ابحث في جميع تطبيقات شركتك للعثور على ما تحتاجه بالضبط واكتشف الأشياء التي يجب أن تعرفها.
Aiven
aiven.io
تتيح لك منصة البيانات السحابية مفتوحة المصدر المُدارة بالكامل من Aiven إنشاء خطوط أنابيب البيانات التي طالما حلمت بها - في أقل من 10 دقائق. على جميع السحب الكبرى في كل مكان.
Hebbia
hebbia.ai
مطور واجهات المستخدم للذكاء الاصطناعي العام (AGI). يعد منتج Hebbia's Matrix بمثابة طيار مساعد للعمل المعرفي الذي تستخدمه شركات التمويل والقانون والحكومة وشركات الأدوية. تتعامل Matrix بدقة مع المهام الأكثر تعقيدًا من خلال تقسيمها إلى إجراءات LLM مفهومة. يمكن للمستخدمين التعاون مع Matrix لاستخراج ملاي...
Akooda
akooda.co
يفتح Akouda Enterprise Search الرؤى من خلال بحث الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسة بأكملها. يتجاوز محرك البحث والتحليلات الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي تقديم النتائج، ويقدم السياق والتحليل والفهم العميق لمؤسستك. تم تصميم Akouda Enterprise Search للتعامل بسهولة مع مجموعة متنوعة من أنواع البيانات وال...
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Findr
usefindr.com
بحث عالمي لجميع تطبيقاتك. Findr هو مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك في البحث عبر جميع تطبيقاتك في وقت واحد. باستخدام Findr، يمكنك: 1. تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومات. 2. توقف عن طلب الروابط والمستندات - قم بتحسين تعاون الفريق وإنتاجيته. 3. جمع المراجع حول موضوع ما من عرض واحد با...
ExpertRec
expertrec.com
يتيح لك محرك البحث المخصص الخاص بـ Expertrec إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. وهو أيضًا بديل رائع للبحث في مواقع Google - 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. يتيح لك محرك البحث المخصص ذو الأسعار المعقولة الخاص بـ Spell CorrectExpe...
Conversica
conversica.com
Conversica هي المزود الرائد للذكاء الاصطناعي للمحادثة لفرق الإيرادات. أطلق العنان للإيرادات طوال دورة الحياة باستخدام مساعدي الإيرادات الرقميين.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
يمكّن ReactiveSearch.io الشركات من بناء أفضل تجربة بحث في التطبيقات باستخدام مكونات واجهة المستخدم الرائدة في الصناعة، ومستوى التحكم لنشر التغييرات في الوقت الفعلي وتوفير تحليلات قابلة للتنفيذ للبحث. إنه يعمل خارج الصندوق مع Elasticsearch وOpenSearch.
Site Search 360
sitesearch360.com
بحث ذكي وسريع وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة لموقع الويب الخاص بك. - فهرسة صفحات موقعك ومنتجاتك ومقاطع فيديو YouTube والأسئلة الشائعة والمستندات (PDF وDOC وXLS وPPT). - - استخدم الزاحف القوي الخاص بنا، أو قدم خريطة موقع، أو قم بتحميل موجز، أو استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا، أو اجمع كل الطر...
Raffle
raffle.ai
أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل ا...
Doofinder
doofinder.com
قم بترقية التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال البحث الذكي في الموقع قم بتوفير نتائج بحث عالية الصلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة التسوق لعميلك، مع تحسين مبيعاتك.
Unleash
getunleash.io
لا يسمح الأصدقاء لأصدقائهم ببناء نظام علامة الميزات الخاص بهم. تم إنشاء إدارة ميزات Unleash مع وضع المؤسسات الكبيرة في الاعتبار، لذا لا يتعين عليك إنشاءها بنفسك. نحن مفتوحو المصدر وخاصون وآمنون وجاهزون للإعدادات الأكثر تعقيدًا خارج الصندوق.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm هو بحث كخدمة. توفر واجهة برمجة تطبيقات البحث الخاصة بنا بحثًا فوريًا على نطاق الويب وفي الوقت الفعلي والنص الكامل والبحث الفوري عن بياناتك ومستنداتك. SeekStorm هو الزاحف كخدمة. يقوم الزاحف المركّز عالي الأداء بتحويل أي موقع ويب إلى مستندات JSON مع بيانات منظمة بسرعة 20x وحمولة 200x مقارنة ...
Instaclustr
instaclustr.com
خدمة مستضافة ومدارة بالكامل لـ OpenSearch OpenSearch عبارة عن مجموعة بحث وتحليلات قوية تسمح باستيعاب البيانات وتسجيلها والبحث فيها وتجميعها وعرضها وتحليلها. تتيح هذه الإمكانات نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام القيمة مثل التسجيل والبحث في التطبيقات. يعد Instaclustr Managed OpenSearch حلاً مفتوح المصد...
Bonsai
bonsai.io
تحافظ Bonsai على بحثك دائمًا من خلال نشر الخبراء والصيانة المستمرة والحد الأقصى من أمان البيانات لـ Elasticsearch أو OpenSearch.