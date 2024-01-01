يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Onfolk على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

كشوف المرتبات في المملكة المتحدة، آلية لتوفير الوقت. الطريقة البسيطة والفعالة والخالية من الأخطاء لدفع رواتب فريقك. دفع الرواتب في دقائق، وتسعير بسيط، ودعم الخبراء.

الموقع الإلكتروني: onfolk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Onfolk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.