بدائل - OneSuite
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
FuseBase
nimbusweb.me
تحويل فوضى المعلومات من مصادر متعددة إلى مكان عمل منظم. قم بتمكين نفسك أو فريقك من إنجاز الأمور بشكل أسرع مع تكرارات أقل واجتماعات أقل.
Softr Studio
softr.io
يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu عبارة عن منصة إدارة أعمال شاملة للفرق من جميع الأحجام. ليس لديك حساب Flowlu حتى الآن؟ اشترك مجانا الآن!
SuiteDash
suitedash.com
صمم بوابة العميل الخاصة بك أو الوصول إلى بوابة العميل باستخدام برنامج بوابة العميل الآمن الخاص بنا: تسجيل الدخول ولوحة المعلومات وإشعارات البريد الإلكتروني ذات العلامة التجارية الكاملة مع العلامة البيضاء
Copilot
copilot.com
Copilot هي بوابة العميل الحديثة لشركات الخدمات امنح العملاء تجربة متجر شامل من خلال بوابة العميل التي تعمل على تبسيط المراسلة والمدفوعات ومشاركة الملفات ومراكز المساعدة والوصول إلى التطبيقات المخصصة والمزيد.
Moxo
moxo.com
يتم الاستفادة من مساحات عمل Moxo التفاعلية من قبل الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم لتبسيط الملايين من مشاريع B2B بدءًا من إعداد الحساب وحتى إدارة الحساب.
Accelo
accelo.com
تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.
SuperOkay
superokay.com
يمنحك SuperOkay واجهة موحدة سهلة الاستخدام لمشاركة جميع الروابط والمستندات الخاصة بك مع عملائك وشركائك.
Dock
dock.us
يساعد Dock المبيعات ونجاح العملاء والتسويق على العمل معًا لزيادة الإيرادات.
vcita
vcita.com
يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |
Onehub
onehub.com
Onehub هو تطبيق ويب يوفر كل ما تحتاجه لمشاركة معلومات وملفات العمل بسهولة وأمان مع الشركاء والعملاء وزملاء العمل والموردين.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
Recapped
recapped.io
إتمام الصفقات وضم العملاء بشكل أسرع بنسبة 25%. أنشئ على الفور خطط عمل متبادلة تساعدك على إتمام الصفقات بشكل أسرع، ومعرفة ما يحدث فعليًا في الصفقة، وتمكين أبطالك.
GuideCX
guidecx.com
اجعل حياتك أسهل مع برنامج تأهيل العميل الجديد الذي أنشأته GuideCX. هذه الأداة تجعل إدارة الفرق الداخلية وتحديث عملائك أمرًا سهلاً!
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج أتمتة للمبيعات والتسويق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ويأتي مزودًا بميزات مصممة مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقة وفعالة في كل...
VobeSoft
vobesoft.com
أصبح التغيير أكثر متعة مع VobeSoft. قم بإعداد العمليات التجارية وإنشاء طرق عرض 360 درجة باستخدام برنامجنا المعياري الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية.
Service Provider Pro
spp.co
SPP هو برنامج لإدارة العملاء والفوترة لوكالات الخدمات المنتجة.
Alternative Payments
alternativepayments.io
تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير من خلال العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفواتي...
Practice
practice.do
تبسيط أعمال التدريب الخاصة بك. نحن نساعد المدربين على دمج الأنظمة القديمة والمفككة والمزعجة في مكان واحد بسيط.
FileInvite
fileinvite.com
اجمع كل المستندات والتوقيعات والبيانات التي تحتاجها بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 80%.
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKar...
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إ...
Clustdoc
clustdoc.com
الطريقة الجديدة لإدارة مرحلة ما قبل المشروع وسير العمل. قم بدعوة أطراف ثالثة للانضمام إلى مشروعك من بوابة مخصصة، وقم بتوجيههم عبر ما يجب القيام به، ومراجعة المعلومات المقدمة مع فريقك، وتوقيع العقود واتفاقية عدم الإفشاء بسهولة وإنجاز الأمور من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بإدارة العملاء!
Clinked
clinked.com
تعد بوابة العميل Clinked أحد برامج التعاون الرائدة عبر الإنترنت. آمنة ومتنقلة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. مشاركة الملفات والتواصل وإدارة المشاريع بسهولة.
Ahsuite
ahsuite.com
يتيح لك Ahsuite تنظيم اتصالات العملاء الخاصة بك في بوابة عميل سهلة الاستخدام حتى لا يتم تفويت أو فقدان أي شيء. إنه ذو تصميم بسيط ونظيف، مع التركيز على العمل الذي تريد عرضه: لوحات المعلومات، أو لوحات Figma، أو مجموعات الشرائح، أو مقاطع الفيديو، أو التقارير، أو أي شيء آخر. إذا كان من الممكن تضمينه في ...
BrightReturn
brightreturn.com
تقدم BrightReturn حلاً شاملاً لأتمتة الممارسات المحاسبية ورفع الكفاءة والأمان والإنتاجية. مع الالتزام بتعزيز المشهد المحاسبي، يقدم برنامج BrightReturn مجموعة من الميزات المصممة لتبسيط سير العمل وتعزيز الأمان وتمكين النمو. تكمن جاذبية BrightReturn في فوائدها المتعددة الأوجه. يمكن لشركات المحاسبة أن ت...