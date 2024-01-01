يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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مستورد CSV القابل للتضمين لـ SaaS. تستخدم فرق الإنتاج والهندسة OneSchema لتوفير أشهر من وقت التطوير لإنشاء مستورد CSV. يعمل OneSchema على تحسين معدلات تنشيط العميل/إكمال الاستيراد عن طريق تصحيح بيانات العميل تلقائيًا.

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