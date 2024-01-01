OneSchema

OneSchema

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الموقع الإلكتروني: oneschema.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OneSchema على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مستورد CSV القابل للتضمين لـ SaaS. تستخدم فرق الإنتاج والهندسة OneSchema لتوفير أشهر من وقت التطوير لإنشاء مستورد CSV. يعمل OneSchema على تحسين معدلات تنشيط العميل/إكمال الاستيراد عن طريق تصحيح بيانات العميل تلقائيًا.

الموقع الإلكتروني: oneschema.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OneSchema. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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