Oneindia
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: oneindia.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Oneindia على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: oneindia.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Oneindia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
The Times of India
indiatimes.com
Deccan Herald
deccanherald.com
The Hindu
thehindu.com
Asianet News
asianetnews.com
Bangalore Mirror
bangaloremirror.indiatimes.com
India TV
indiatvnews.com
Blitz India
blitzindiamedia.com
The Australian
theaustralian.com.au
AbcrNews
abcrnews.com
Reuters
reuters.com
News18
news18.com
NDTV
ndtv.com