One Codex

One Codex

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الموقع الإلكتروني: onecodex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من One Codex على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة سريعة وسهلة الاستخدام لتسلسل الميكروبيوم وتحليله. ابدأ بسرعة باستخدام واجهة بديهية وتحليل سريع ودقيق. تعد One Codex أكبر قاعدة بيانات مرجعية ميكروبية في العالم ويمكنها دعم الملايين من عينات الميكروبيوم والأمراض المعدية.

الموقع الإلكتروني: onecodex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ One Codex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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