OnCustomer

OnCustomer

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: oncustomer.asia

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OnCustomer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OnCustomer هي منصة الاتصالات متعددة القنوات الرائدة في فيتنام. OnCustomer هي أكثر من مجرد أداة للدردشة المباشرة. إنها منصة تتواصل فيها الشركات مع عملائها باستخدام محتوى مخصص وقنوات اتصال واسعة النطاق. يساعد OnCustomer على زيادة معدل التحويل في الوقت الفعلي، وتعزيز نمو الإيرادات، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء وولائهم.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: oncustomer.asia

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OnCustomer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

قد يعجبك أيضًا

Reve Chat

Reve Chat

revechat.com

Punchh

Punchh

punchh.com

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

iAdvize

iAdvize

iadvize.com

Correlated

Correlated

getcorrelated.com

Modern Connect

Modern Connect

moderndentallab.com

Happliee

Happliee

happilee.io

Conversica

Conversica

conversica.com

Infoset

Infoset

infoset.app

User.com

User.com

user.com

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Indicative

Indicative

indicative.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية