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OnCustomer هي منصة الاتصالات متعددة القنوات الرائدة في فيتنام. OnCustomer هي أكثر من مجرد أداة للدردشة المباشرة. إنها منصة تتواصل فيها الشركات مع عملائها باستخدام محتوى مخصص وقنوات اتصال واسعة النطاق. يساعد OnCustomer على زيادة معدل التحويل في الوقت الفعلي، وتعزيز نمو الإيرادات، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء وولائهم.

الموقع الإلكتروني: oncustomer.asia

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