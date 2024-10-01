بدائل - OnceHub
Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المع...
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناء...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم...
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث ي...
Motion
usemotion.com
Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Freshdesk
freshdesk.com
تساعد Freshdesk (أحد منتجات شركة Freshworks Inc.) الشركات على إسعاد عملائها بسهولة من خلال برامج حديثة وبديهية لدعم العملاء. يقوم Freshdesk بتحويل الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر، ويوحد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذل...
Zoho Desk
zoho.com
يمكن أن يساعد Zoho Desk الشركات في إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والرسائل النصية القصيرة والوسائط الاجتماعية والمزيد. كما يساعدك أيضًا على تعيين المكالمات إلى الوكلاء لديك استنادًا إلى قسمهم أو فريقهم، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفهم العميل،...
KoboToolbox
kobotoolbox.org
كوبو هي منظمة دولية غير ربحية. إنهم يستضيفون ويحافظون على KoboToolbox، وهي منصة مبتكرة ومفتوحة المصدر ويمكن الوصول إليها لجمع بيانات المسح التي تستخدمها المنظمات في المبادرات الإنسانية والتنموية والصحية وغيرها من المبادرات ذات التأثير الاجتماعي. وتتمثل مهمتها في تزويد المؤسسات بإمكانية الوصول إلى أد...
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعدك على تتبع حجوزاتك وموظفيك وعملائك. لن تفوت أي موعد أبدًا، وسيكون لديك عدد أقل من حالات عدم الحضور.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعا...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتنا بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. نحن نمكن ...
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (ب...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms عبارة عن أداة قوية لإنشاء النماذج عبر الإنترنت للشركات. أنشئ النماذج وشاركها عبر الإنترنت، وتعاون بسهولة مع فريقك.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تتضمن الدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، ...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عم...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
pdfFiller
pdffiller.com
تحرير ملفات PDF، وإنشاء النماذج، وجمع البيانات، والتعاون، والتوقيع، وإرسال المستندات بالفاكس، وغير ذلك الكثير. ويمكنك القيام بكل ذلك من أي مكان وعلى أي جهاز مقابل جزء بسيط من التكلفة.
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى الع...
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات شديدة التنظيم تم تصميمه للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها، فهو يتيح التعاون بين الزملاء والشركاء والعملاء والمجتمعات وحتى الأنظمة الأساسية دون التنازل عن ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة...