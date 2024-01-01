يعد Portrait AI Picture Retouching Plugin من ON1 أداة قوية تستخدم التعلم الآلي لتحسين وتنقيح الصور الشخصية بسرعة ودون عناء. تم تصميم هذا البرنامج للمصورين الفوتوغرافيين المحترفين والمتحمسين، حيث يعمل على تنقيح كل وجه بشكل لا تشوبه شائبة، مما يوفر للمستخدمين نتائج على المستوى الاحترافي. باستخدام البرنامج الإضافي Portrait AI Picture Retouching، يمكن للمستخدمين بسهولة إزالة العيوب وتنعيم البشرة وتعزيز ملامح الوجه لإنشاء صور مذهلة. يستفيد البرنامج الإضافي من خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لتحديد المشكلات الشائعة وتصحيحها تلقائيًا مثل العيوب والتجاعيد وتفاوت لون البشرة. يعمل هذا البرنامج الإضافي بسلاسة مع ON1 Photo RAW، وهو برنامج شامل لتحرير الصور، مما يسمح للمستخدمين بدمج تنقيح الصورة بسلاسة في سير العمل الخاص بهم. يمكن شراؤها أو الاشتراك فيها مباشرة من موقع ON1. بالإضافة إلى إمكانيات تنقيح الصورة، يوفر ON1 Photo RAW مجموعة من الميزات والأدوات الأخرى، بما في ذلك تنظيم الصور، وتطوير الصور، وأدوات الإخفاء، وتقليل الضوضاء، وتحرير السماء، و تأثيرات الصور المختلفة. يدعم البرنامج أيضًا المكونات الإضافية لبرامج التحرير الشائعة مثل Adobe Lightroom وAdobe Photoshop وCapture One. سواء كنت مصورًا محترفًا للصور الشخصية أو متحمسًا يتطلع إلى تحسين صورك، فإن المكون الإضافي Portrait AI Picture Retouching Plugin من ON1 يعد أداة قيمة يعمل على تبسيط عملية إنشاء صور مذهلة ذات نتائج على المستوى الاحترافي.

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