بدائل - Omnirio
Veeqo
veeqo.com
الكل في واحد برنامج شحن التجارة الإلكترونية. يمكنك خفض التكلفة والوقت المستغرق لتنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ خالية من المتاعب.
Webgility
webgility.com
قم بتسجيل الدخول الآن لتتمكن من الوصول إلى منصة البرامج متعددة القنوات الرائدة في مجال أتمتة المحاسبة وتجار التجزئة عبر الإنترنت والشركات التجارية.
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite هي الطريقة الأسهل للعلامات التجارية وتجار التجزئة لإدراج منتجاتهم وبيعها في أكبر الأسواق عبر الإنترنت في العالم.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...
Extensiv
extensiv.com
تعمل شركة Extensiv على ربط العلامات التجارية والجهات الخارجية لإنشاء شبكات تنفيذ أكثر مرونة وموثوقية تتجاوز توقعات المستهلكين العالية اليوم.
Channable
channable.com
توفر منصتنا الشاملة الحلول التي تحتاجها للحصول على رؤية أكبر وحملات إعلانية أكثر ذكاءً وتسويق أكثر تخصيصًا.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر ع...
Feedonomics
app.feedonomics.com
تتيح لك منصة أنظمة تحسين موجز البيانات وإدارة المنتجات رقم 1 لدينا إمكانية إدراج منتجاتك في كل مكان يتسوق فيه الأشخاص عبر الإنترنت، بما في ذلك Google Shopping وAmazon وFacebook.
Sellercloud
sellercloud.com
الحل النهائي لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك والتوسع في المزيد من القنوات. تحكم بسهولة في المخزون والكتالوج والشراء والتنفيذ.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
ChannelGrabber
channelgrabber.com
برنامج التجارة الإلكترونية متعدد القنوات ChannelGrabber لإدارة المخزون وإدارة الطلبات مع الفواتير والشحن والرسائل والمزيد. OrderHub سابقًا.
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot هو المحور المركزي لمبيعاتك عبر الإنترنت. قم بتوصيل قنواتك وإدارة مخزونك وطلباتك وملصقات الشحن والتقارير المالية، يقدم Stockpilot مجموعة كاملة من الميزات لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال لوحة واحدة. نحن نقدم مجموعة واسعة من عمليات التكامل من كل سوق مهم ومتجر ويب CMS والع...
3DSellers
3dsellers.com
أدوات البيع الرائدة على موقع eBay للعلامة موجودة على منصة مدير بيع eBay ثلاثية الأبعاد. احصل على المزيد من مبيعات وتعليقات eBay ووفر الوقت من خلال أتمتة eBay والإجراءات المجمعة للقوائم والطلبات والرسائل والمزيد. قم بتوفير دعم عملاء سريع (وحتى تلقائي) لمشتري eBay من خلال مكتب المساعدة ومدير الطلبات ا...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator هو حل مرن لإدارة التجارة يسمح لك بتبسيط وأتمتة وإدارة منتجاتك وقوائمك وأسعارك ومخزونك وطلباتك عبر قنوات وأسواق متعددة. يقضي عملاء StoreAutomator وقتًا أقل بنسبة 50% في المهام الإدارية غير الضرورية، ونمو المبيعات بسرعة، وزيادة الإيرادات في السنة الأولى.
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce هي أداة بيع متعددة القنوات تساعدك على دمج متجر رئيسي واحد مع قنوات مبيعات متعددة. فهو يمكّن المستخدمين من مركزية إدارة البيانات وإدارة جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة. يمكنك استخدام الأداة لإدراج المنتجات من منصة إلى أخرى، وإنشاء اتصالات بين قوائم القنوات ومنتجات المتجر الرئيسي المقابلة ...
Ectaro
ectaro.com
Ectaro هو حل برمجي شامل مصمم لتبسيط وأتمتة عملية التجارة الإلكترونية بأكملها، بدءًا من إدارة معلومات المنتج وحتى تلبية الطلبات وما بعده. مع مجموعة واسعة من الميزات والوظائف للاختيار من بينها، تعد Ectaro الأداة المثالية لأي بائع تجزئة عبر الإنترنت يتطلع إلى الارتقاء بأعماله إلى المستوى التالي. تقدم E...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastr...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker هو برنامج إدارة متعدد القنوات يعمل على تبسيط المبيعات عبر جميع المنصات مثل Amazon وeBay وEtsy وReverb وMirakl، مع أكثر من 1000 عملية تكامل أخرى. - من خلال الاستفادة من وحدة الأتمتة المتقدمة لدينا، يمكن للفرق معالجة الطلبات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات، وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى م...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse هي شركة برمجيات لحلول تكامل التجارة الإلكترونية عبر الحدود مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتميز بأنها داعم قوي للشركات التي ترغب في تحقيق النجاح في ساحة التجارة الإلكترونية الدولية. فهو يوفر مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة المخزون، وإدارة الطلبات، وإدارة الخدمات اللوجستية، وإدارة التق...
SellerSkills
sellerskills.com
تعمل مهارات البائع على تبسيط أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. من خلال برنامج إدارة المخزون والطلب وأوامر الشراء والشحن والإدراج على شبكة الإنترنت، نمنحك الثقة لإدارة وتوسيع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. توفر واجهة SellerSkills البديهية أدوات قوية ومؤتمتة لتبسيط قائمة منتجاتك، وتتكامل مع ا...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks هو حل شامل لإدارة معلومات المنتج (PIM) يساعد مركزيًا في إدارة جميع معلومات وبيانات منتجك. إلى جانب إدارة بيانات المنتج، يمكن لتجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت إدارة الأصول الرقمية بسهولة، ودمج بيانات المنتج الدقيقة بسلاسة إلى قنوات متعددة، وتحسين محتوى المنتج المتوافق مع معايير ...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData هي منصة أتمتة التجارة المؤسسية الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تعد منصة CrescoData Commerce Connect Platform عبارة عن منصة تكامل تقوم بتعيين بيانات المنتجات والمخزون والطلبات وأتمتتها بين منصات التجارة الرائدة في العالم. نحن نحب حل مشاكل خرائط البيانات التجارية والأتمتة المعقدة! اتص...
Stock Konnect
stockkonnect.co
اكتشف أسهل نظام لإدارة القوائم متعدد القنوات، يجعلك Stock Konnect على اتصال مع العملاء الجدد بغض النظر عن المكان الذي يتسوقون منه - يمكنك إنشاء ومزامنة وإدارة: القائمة والمخزون والطلبات من التجارة الإلكترونية متعددة القنوات على منصة واحدة بطريقة أبسط وأسرع وممتعة.
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimised هو برنامج لإدارة الخلاصات يمنحك التحكم الكامل في تحسين خلاصة المنتج الخاص بك. فهو يسمح لك بتحسين وتحرير خلاصات التسوق المتعددة دون تغيير موقع الويب الخاص بك أو الاعتماد على المطور الخاص بك.
Sellbery
sellbery.com
تعد Sellbery طريقة سهلة للمتاجر عبر الإنترنت لتحسين مزامنة المنتج والطلب بين القنوات المختلفة. قم باستيراد القوائم ومزامنة جميع طلباتك بين منصات مثل Shopify وAmazon وeBay وغيرها الكثير. أصبح إطلاق قناة جديدة أسهل وأسرع.
Noverstock
noverstock.com
Noverstock هي شركة SaaS متطورة ومتخصصة في صناعة التجارة الإلكترونية. إنه حل شامل يسهل عمل التجار عبر الإنترنت من خلال تبسيط عملياتهم وزيادة كفاءتهم. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات بما في ذلك إدارة المخزون وتلبية الطلبات وإدارة الشحن والتحليلات. مع Noverstock، يمكن للتجار عبر الإنترنت إدارة أعما...
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Software ERP: الحل النهائي لإدارة الأعمال Dux Software ERP هو الحل لجميع احتياجات إدارة الأعمال الخاصة بك في مكان واحد. يقدم برنامج SaaS (البرنامج كخدمة) الخاص بنا، المصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مجموعة كاملة من الأدوات التي ستساعدك على تحسين عملياتك وزيادة الكفاءة في عملك. مع Du...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch هو برنامج تجارة إلكترونية متعدد القنوات. فهو يسمح للبائعين بإدارة الطلبات والمنتجات والمخزون والمخزون بسهولة عبر الأسواق والمواقع الإلكترونية وحزم الحسابات وشركات الشحن من منصة واحدة سهلة الاستخدام.
crwizard
crwizard.com
قم بتحسين خلاصة منتجك، وتحسين إنفاقك. قم بجذب المزيد من الزيارات إلى متجرك عبر الإنترنت وزيادة معدل التحويل عن طريق تحسين بيانات خلاصة منتجك بناءً على احتياجات القنوات المختلفة مثل إعلانات قائمة المنتجات أو مواقع مقارنة الأسعار أو الشبكات التابعة. - قم باستيراد بيانات منتجك من مصادر مختلفة بما في ذل...
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها متاحة للهواتف المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.