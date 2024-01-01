إذا سئمت من الدفع مقابل استخدام جميع ميزات تطبيقات تحرير الفيديو الموجودة، فربما تكون قد وجدت جوهرة! اتضح أن برنامج omniclip مجاني تمامًا، علاوة على ذلك، فهو مفتوح المصدر. كل شيء يعمل داخل المتصفح، ولا توجد بيانات خاصة يتم استخدامها، ويتم الاحتفاظ بكل شيء داخل مساحة القرص بجهازك. - زركشة - شق - يدعم - النص والصوت والفيديو (mp4) والصور - تحرير المقطع عند المعاينة - التدوير وتغيير الحجم وتصميم النص والمزيد - التراجع عن إعادته - تقديم بدقة مختلفة تصل إلى 4K.

الموقع الإلكتروني: omniclip.app

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