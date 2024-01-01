Omniclip

Omniclip

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الموقع الإلكتروني: omniclip.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Omniclip على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إذا سئمت من الدفع مقابل استخدام جميع ميزات تطبيقات تحرير الفيديو الموجودة، فربما تكون قد وجدت جوهرة! اتضح أن برنامج omniclip مجاني تمامًا، علاوة على ذلك، فهو مفتوح المصدر. كل شيء يعمل داخل المتصفح، ولا توجد بيانات خاصة يتم استخدامها، ويتم الاحتفاظ بكل شيء داخل مساحة القرص بجهازك. - زركشة - شق - يدعم - النص والصوت والفيديو (mp4) والصور - تحرير المقطع عند المعاينة - التدوير وتغيير الحجم وتصميم النص والمزيد - التراجع عن إعادته - تقديم بدقة مختلفة تصل إلى 4K.

الموقع الإلكتروني: omniclip.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Omniclip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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