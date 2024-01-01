بدائل - Olsera.com

PosBytz

posbytz.com

برنامج إدارة المطاعم والتجزئة المعتمد على السحابة الكل في واحد يعد برنامج إدارة المطاعم والتجزئة السحابي الشامل الخاص بنا هو الحل الأمثل لتبسيط عمليات عملك. من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام، يمكنك إدارة مطعمك أو أعمال البيع بالتجزئة من أي مكان وفي أي وقت.