Olsera.com

Olsera.com

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الموقع الإلكتروني: olsera.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Olsera.com على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Olsera lebih dari sekedar Point of Sales (POS). Dengan Aplikasi kasir all-in-one yang ramah bagi UMKM, kami hadir memberikan solusi lengkap dari awal hingga akhir untuk mendukung setiap langkah bisnis Anda. Ayo, bersiap untuk melangkah maju bersama Olsera!
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: olsera.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Olsera.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Yoco

Yoco

yoco.com

Kyte

Kyte

kyteapp.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

ERPLY

ERPLY

erply.com

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

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