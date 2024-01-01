بدائل - Old'aVista

Google Search

Google Search

google.com

ابحث في معلومات العالم، بما في ذلك صفحات الويب والصور ومقاطع الفيديو والمزيد. يتمتع Google بالعديد من الميزات الخاصة لمساعدتك في العثور على ما تبحث عنه بالضبط.

Microsoft Bing

Microsoft Bing

bing.com

Bing هو محرك بحث ويب تملكه وتديره شركة Microsoft. تعود أصول الخدمة إلى محركات البحث السابقة لشركة Microsoft: MSN Search وWindows Live Search وLive Search الأحدث. يوفر Bing مجموعة متنوعة من خدمات البحث، بما في ذلك منتجات البحث على الويب والفيديو والصور والخرائط. تم تطويره باستخدام ASP.NET. تم الكشف ...

DuckDuckGo

DuckDuckGo

duckduckgo.com

DuckDuckGo (يُختصر أيضًا باسم DDG) هو محرك بحث على الإنترنت يركز على حماية خصوصية الباحثين وتجنب فقاعة التصفية لنتائج البحث المخصصة. يميز DuckDuckGo نفسه عن محركات البحث الأخرى من خلال عدم تصنيف مستخدميه وإظهار نتائج البحث نفسها لجميع المستخدمين لمصطلح بحث معين. يقع مقر الشركة في باولي، بنسلفانيا، ف...

Brave Search

Brave Search

search.brave.com

لا يتتبع Brave Search أنت أو استفساراتك. أبدًا. يعد Brave Search الخاص والمستقل والشفاف هو البديل الحقيقي لـ Google.

You.com

You.com

you.com

محرك البحث الخاص الذي يلخص لك الويب.

Yandex Search

Yandex Search

yandex.com

Yandex Search هو محرك بحث ويب مملوك لشركة Yandex الروسية. هذا هو المنتج الأساسي لـ Yandex.

百度

百度

baidu.com

بايدو (الصينية: 百度; بينيين: Bàidù، وتعني "مائة مرة"، انجليزية BY-doo) هي شركة تكنولوجيا صينية متعددة الجنسيات متخصصة في الخدمات والمنتجات المتعلقة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي (AI)، ومقرها الرئيسي في هايديان في بكين. يصرف. إنها واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي والإنترنت في العالم. تم تأسيس الشركة...

Yahoo Search

Yahoo Search

yahoo.com

محرك البحث الذي يساعدك في العثور على ما تبحث عنه بالضبط. ابحث عن المعلومات ومقاطع الفيديو والصور والإجابات الأكثر صلة من جميع أنحاء الويب.

Startpage

Startpage

startpage.com

ابحث وتصفح الإنترنت دون أن يتم تعقبك أو استهدافك. Startpage هو محرك البحث الأكثر خصوصية في العالم. استخدم Startpage لحماية بياناتك الشخصية.

Ecosia

Ecosia

ecosia.org

تستخدم Ecosia عائدات الإعلانات من عمليات البحث التي تجريها لزراعة الأشجار في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها. من خلال البحث مع Ecosia، فإنك لا تقوم بإعادة تشجير كوكبنا فحسب، بل تعمل أيضًا على تمكين المجتمعات المحيطة بمشاريعنا الزراعية لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم. جربها!

네이버 검색

네이버 검색

naver.com

بحث نيفر اعتبارًا من سبتمبر 2017، تعامل Naver مع 74.7% من جميع عمليات البحث على الويب في كوريا الجنوبية وكان لديه 42 مليون مستخدم مسجل. أكثر من 25 مليون كوري يستخدمون Naver كصفحة البداية على متصفحهم الافتراضي، ويستقبل تطبيق الهاتف المحمول 28 مليون زائر يوميًا. يُشار إلى Naver أيضًا بشكل متكرر باسم ...

Qwant Search

Qwant Search

qwant.com

محرك البحث الذي لا يعرف أي شيء عنك، والذي يغير كل شيء: صفر تتبع لعمليات البحث الخاصة بك، صفر استخدام للبيانات الشخصية، صفر إعلانات مستهدفة.

Swisscows

Swisscows

swisscows.com

Swisscows هو محرك بحث آمن للبيانات. نحن نأخذ خصوصية مستخدمينا على محمل الجد.

Seznam

Seznam

seznam.cz

بوابة الإنترنت التشيكية الأكثر زيارة والتي تقدم محرك بحث وبريد إلكتروني وآخر الأخبار وتنبؤات الطقس وروابط مفيدة. Seznam.cz هي بوابة ويب ومحرك بحث في جمهورية التشيك. تأسست عام 1996 على يد إيفو لوكاتشوفيتش في براغ كأول بوابة ويب في جمهورية التشيك.

Cốc Cốc Tìm Kiếm

Cốc Cốc Tìm Kiếm

coccoc.com

Coc Coc هو محرك بحث فيتنامي، يركز على تطوير قدرات معالجة اللغة الفيتنامية، لتحسين نتائج البحث بما يتناسب مع احتياجات الشعب الفيتنامي.

搜狗

搜狗

sogou.com

Sogou Search هو محرك بحث تفاعلي من الجيل الثالث في العالم، وهو يدعم حساب WeChat العام والبحث عن المقالات، وبحث Zhihu، والبحث والترجمة باللغة الإنجليزية، وما إلى ذلك، ويوفر للمستخدمين خدمات بحث احترافية ودقيقة ومريحة من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المطورة بشكل مستقل.

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

منصة المراجعات والأبحاث الأكثر موثوقية في مجال B2B والتي تحتوي على مجموعة من تقييمات العملاء وتقييماتهم وملفات تعريف الشركة ومقابلات المديرين التنفيذيين لخدمات تكنولوجيا المعلومات. تعرف على أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم.

360搜索

360搜索

so.com

يعد 360 Search جيلًا جديدًا من محركات البحث الآمنة والدقيقة والجديرة بالثقة، وبالاعتماد على المزايا الأمنية للعلامة التجارية الأم 360، فهو يعترض بشكل شامل جميع أنواع مواقع الويب الضارة مثل التصيد الاحتيالي والاحتيال، ويوفر خدمات بحث أكثر أمانًا . البحث 360 موثوق للغاية.

Ghostery Private Search

Ghostery Private Search

ghostery.com

يعد محرك البحث الخاص Ghostery نظامًا فريدًا من نوعه يسمح لك بالبحث في الإنترنت دون تسجيل معلومات البحث الخاصة بك، مما يوفر نتائج موضوعية. يمنحك محرك البحث الخاص Ghostery نتائج غير متحيزة، ويكتشف أجهزة التتبع ويبلغ عنها قبل زيارة الموقع، ويقدم نتائج خالية من الإعلانات للمساهمين.

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