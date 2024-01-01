Old'aVista

Old'aVista

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الموقع الإلكتروني: oldavista.com

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Old'aVista عبارة عن منصة فريدة عبر الإنترنت تهدف إلى الحفاظ على تاريخ الإنترنت والاحتفال به. تتضمن بعض النقاط الرئيسية حول Old'aVista ما يلي: * محرك البحث: يوفر الموقع محرك بحث يسمح للمستخدمين بالبحث في قاعدة بيانات واسعة من المحتوى من الأيام الأولى للإنترنت، والتي تغطي لغات متعددة بما في ذلك الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية. * تكامل أرشيف الإنترنت: تم دمج Old'aVista مع أرشيف الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة واسعة من صفحات الويب المؤرشفة، وتنزيلات البرامج، وغيرها من الأعمال الفنية الرقمية من الماضي. * الأدلة والفئات: ينظم الموقع محتواه في أدلة وفئات مختلفة تغطي موضوعات مثل الفنون والعلوم الإنسانية، والأعمال التجارية والاقتصاد، وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت، والتعليم، والترفيه، والحكومة، والصحة، والأخبار والإعلام، والترفيه والرياضة، والمراجع، والإقليمية، العلوم والعلوم الاجتماعية. * البرامج والألعاب القديمة: يتميز Old'aVista بمجموعة من البرامج والألعاب والعروض التوضيحية القديمة التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها وتجربتها من خلال المحاكيات أو الأجهزة الافتراضية. * مشاركة المجتمع: تشجع المنصة مشاركة المستخدم من خلال ميزات مثل سجل الزوار والدردشة والتعرف على الداعمين الذين يساعدون في الحفاظ على الموقع وتوسيعه. * الحفاظ على تاريخ الإنترنت: في جوهرها، تكرس Old'aVista جهودها لحفظ التاريخ الغني والتحف الثقافية لعصر الإنترنت المبكر وإتاحتها، مما يضمن عدم ضياع هذه الكنوز الرقمية مع مرور الوقت.
الفئات:
Books & Reference
محركات البحث

الموقع الإلكتروني: oldavista.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Old'aVista. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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