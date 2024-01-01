Okaz

Okaz

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الموقع الإلكتروني: okaz.com.sa

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Okaz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

موقع إخباري شامل تتابع فيه آخر التطورات في السعودية والعالم على مدار الساعة، وتغطية مستمرة لأخبار السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا.

الموقع الإلكتروني: okaz.com.sa

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