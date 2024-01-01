قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

مرحبًا بك في أول نظام لإدارة المستودعات يمكنك تنفيذه بنفسك في الهند. هنا، كل ما عليك فعله هو البحث عن مستودع، واختيار المستودع الذي تفضله وحجزه. هذا كل شيء!

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