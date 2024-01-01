OctoEverywhere

OctoEverywhere

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الموقع الإلكتروني: octoeverywhere.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OctoEverywhere على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Gadget عبارة عن مساعد للكشف عن فشل الطباعة ثلاثية الأبعاد بالذكاء الاصطناعي والذي يستخدم أحدث خوارزميات رؤية الكمبيوتر لاكتشاف حالات الفشل المختلفة مثل السباغيتي، وتحولات الطبقة، ومشكلات الالتصاق، وأخطاء الطباعة الأخرى. يمكن استخدامه لإيقاف الطباعة مؤقتًا أو إرسال الإشعارات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وTelegram وDiscord وSlack وغيرها من الخدمات. يمكن لـ Gadget أيضًا توفير روابط معدل الإطارات الكامل وطرق العرض السريعة بالإضافة إلى دعم تطبيق OctoPrint. تتعلم التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باستمرار ويمكن للمستخدمين تقديم تعليقات للمساعدة في تحسين الدقة. يمكن لمؤيدي OctoEverywhere الحصول على امتيازات إضافية مثل أوقات الكشف الأسرع، ونماذج الكشف المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، وإيقاف الطباعة مؤقتًا تلقائيًا، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: octoeverywhere.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OctoEverywhere. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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