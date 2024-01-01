Gadget عبارة عن مساعد للكشف عن فشل الطباعة ثلاثية الأبعاد بالذكاء الاصطناعي والذي يستخدم أحدث خوارزميات رؤية الكمبيوتر لاكتشاف حالات الفشل المختلفة مثل السباغيتي، وتحولات الطبقة، ومشكلات الالتصاق، وأخطاء الطباعة الأخرى. يمكن استخدامه لإيقاف الطباعة مؤقتًا أو إرسال الإشعارات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وTelegram وDiscord وSlack وغيرها من الخدمات. يمكن لـ Gadget أيضًا توفير روابط معدل الإطارات الكامل وطرق العرض السريعة بالإضافة إلى دعم تطبيق OctoPrint. تتعلم التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باستمرار ويمكن للمستخدمين تقديم تعليقات للمساعدة في تحسين الدقة. يمكن لمؤيدي OctoEverywhere الحصول على امتيازات إضافية مثل أوقات الكشف الأسرع، ونماذج الكشف المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، وإيقاف الطباعة مؤقتًا تلقائيًا، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: octoeverywhere.com

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