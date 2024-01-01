Ocelot

Ocelot

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الموقع الإلكتروني: ocelotbot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ocelot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ocelot is the trusted partner for AI-driven communications in higher ed. We collaborate with hundreds of public and private institutions across the U.S. to enhance student experiences by acting as the central link between campus systems and student engagement channels. Ocelot’s on-demand and multi-channel platform is purpose-built for higher ed, underpinned by an unrivaled, domain-specific knowledge base, flexible campus-wide integration, and advanced AI. We help schools unlock existing siloed data to provide more personalized and integrated student experiences that drive enrollment and boost student success.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: ocelotbot.com

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AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

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Podium

Podium

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Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

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Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

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Freshchat

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