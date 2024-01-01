Observe.AI

Observe.AI

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الموقع الإلكتروني: observe.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Observe.AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ذكاء المحادثة لمراكز الاتصال. مدعوم من الذكاء الاصطناعي التوليدي. احصل على رؤى من 100% من تفاعلات العملاء، وحقق أقصى قدر من أداء فريق الخطوط الأمامية، وقم بتسريع النتائج بناءً على مركز الاتصال LLM الأول في الصناعة.

الموقع الإلكتروني: observe.ai

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