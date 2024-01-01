بدائل - NVIDIA GeForce NOW
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
استمتع بتجربة الجيل الجديد من الألعاب ووسائل الترفيه مع Xbox. استكشف وحدات التحكم وألعاب Xbox الجديدة والقديمة والملحقات لبدء مجموعتك أو إضافتها.
Amazon Luna
amazon.com
نقدم لكم Luna، خدمة الألعاب السحابية من أمازون حيث يسهل ممارسة ألعاب رائعة على الأجهزة التي تمتلكها بالفعل. لا داعي لانتظار التنزيلات أو التحديثات المطولة - ما عليك سوى اللعب.
Shadow PC
shadow.tech
جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows كامل بنقرة واحدة فقط. Shadow PC هو جهاز كمبيوتر قوي يعمل بنظام Windows يمكنك الوصول إليه عن بعد من خلال تطبيق أو متصفح. ابدأ بعروضنا الجديدة القادمة بقدرات متزايدة.