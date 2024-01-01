بدائل - NVIDIA GeForce NOW

Amazon Luna

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نقدم لكم Luna، خدمة الألعاب السحابية من أمازون حيث يسهل ممارسة ألعاب رائعة على الأجهزة التي تمتلكها بالفعل. لا داعي لانتظار التنزيلات أو التحديثات المطولة - ما عليك سوى اللعب.