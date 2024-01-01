Numerator

Numerator

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الموقع الإلكتروني: numerator.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Numerator على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Numerator Insights للمصنعين وتجار التجزئة رؤية لسلوكيات المستهلك متعددة القنوات، بما في ذلك تبديل العلامة التجارية والقناة، والتغلغل في المنازل، وملفات تعريف المتسوقين ضمن نظام أساسي سهل الاستخدام. تقدم Numerator Insights أكثر من 35 تقريرًا مرنًا لتوفير إجابات أسرع وأعمق حول سلوك المستهلك في الوقت الفعلي، مما يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحديد فرص النمو. يتم تشغيل Numerator Insights بواسطة بيانات من Numerator OmniPanel، أكبر لوحة للمستهلكين وأكثرها تنوعًا في أمريكا. توفر Numerator OmniPanel رؤية شاملة لسلوك المستهلك عبر القنوات، حيث تلتقط أكثر من مليار رحلة من أكثر من 105000 عضو ثابت، وأكثر من 800 سمة استهلاك ديموغرافية ونفسية ووسائطية. توفر Numerator OmniPanel رؤى لا مثيل لها حول سلوك المستهلك متعدد القنوات، بالإضافة إلى المواقف والآراء التي تؤثر على كل رحلة. حول Numerator: Numerator هي شركة بيانات وتقنية توفر السرعة والنطاق لأبحاث السوق. يمزج Numerator بيانات الطرف الأول من أكثر من مليون أسرة أمريكية مع التكنولوجيا المتقدمة لتوفير فهم لا مثيل له للمستهلك على نطاق 360 درجة لصناعة أبحاث السوق التي كانت بطيئة في التغيير. يقع المقر الرئيسي لشركة Numerator في شيكاغو، إلينوي، ويعمل بها أكثر من 2500 موظف حول العالم. غالبية شركات Fortune 100 هم من عملاء Numerator.
الفئات:
Business
برامج تحليلات البيع بالتجزئة
برامج ذكاء البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: numerator.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Numerator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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