مع أكثر من 50 ميزة، يعد NUACOM حل نظام الهاتف "الكل في واحد" للأعمال. تعمل تقنية PBX المستضافة المرنة والموثوقة والقابلة للتطوير - والتي تسمى أيضًا VoIP، على نقل اتصالات عملك إلى المستوى التالي من خلال الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، وتسجيل المكالمات، ووضع المكالمات في قائمة الانتظار، وأرقام الهواتف المحلية والدولية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وتحليلات المكالمات المستندة إلى الويب والعديد من الميزات المتقدمة الأخرى. قم بإعداد حساب NUACOM الخاص بك في دقيقتين وقم بتعزيز عملية المبيعات لديك على الفور، وتحسين قسم دعم العملاء لديك، وتحديث شركتك.

الموقع الإلكتروني: nuacom.com

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