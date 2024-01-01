NUACOM

NUACOM

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nuacom.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NUACOM على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع أكثر من 50 ميزة، يعد NUACOM حل نظام الهاتف "الكل في واحد" للأعمال. تعمل تقنية PBX المستضافة المرنة والموثوقة والقابلة للتطوير - والتي تسمى أيضًا VoIP، على نقل اتصالات عملك إلى المستوى التالي من خلال الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، وتسجيل المكالمات، ووضع المكالمات في قائمة الانتظار، وأرقام الهواتف المحلية والدولية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وتحليلات المكالمات المستندة إلى الويب والعديد من الميزات المتقدمة الأخرى. قم بإعداد حساب NUACOM الخاص بك في دقيقتين وقم بتعزيز عملية المبيعات لديك على الفور، وتحسين قسم دعم العملاء لديك، وتحديث شركتك.
الفئات:
Business
مقدمي خدمات VoIP

الموقع الإلكتروني: nuacom.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NUACOM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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