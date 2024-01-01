NSFW JS

NSFW JS

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nsfwjs.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NSFW JS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

NSFWJS هي مكتبة JavaScript مصممة للمساعدة في تحديد الصور التي قد تكون غير مناسبة على متصفح العميل، دون الحاجة إلى إرسال الصورة إلى الخادم. يتم تشغيل المكتبة بواسطة TensorFlowJS، وهي مكتبة مفتوحة المصدر لتعلم الآلة لجافا سكريبت. تم تدريب المكتبة على التعرف على أنماط معينة في الصور، بمعدل دقة حالي يبلغ 93%. تتضمن المكتبة أيضًا ميزة CameraBlur Protection، وهي ميزة تعمل على طمس أي صور تحددها على أنها من المحتمل أن تكون غير مناسبة. يتم تحسين المكتبة وتحديثها باستمرار، مع إصدار نماذج جديدة بشكل متكرر. NSFWJS مجاني للاستخدام، ويمكن تعديله وتوزيعه بموجب ترخيص MIT. تتضمن المكتبة أيضًا عرضًا توضيحيًا للجوال، والذي يسمح للمستخدمين باختبار صور مختلفة على أجهزتهم المحمولة. وأخيرًا، المكتبة متاحة للتنزيل من خلال GitHub، ويتم تشجيع المستخدمين على الإبلاغ عن أي نتائج إيجابية كاذبة أو المساهمة في تطوير المكتبة.

الموقع الإلكتروني: nsfwjs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NSFW JS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ArtBot

ArtBot

tinybots.net

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

BestBanne

BestBanne

bestbanner.jina.ai

Limeline

Limeline

limeline.ai

IMG2HTML

IMG2HTML

img2html.com

Flipboard

Flipboard

flipboard.com

SwapMyFace

SwapMyFace

swapmyface.app

Piqsels

Piqsels

piqsels.com

YouTube Kids

YouTube Kids

youtubekids.com

Scribble Diffusion

Scribble Diffusion

scribblediffusion.com

WhiteSource

WhiteSource

whitesourcesoftware.com

Val Town

Val Town

val.town

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية