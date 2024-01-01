NSFWJS هي مكتبة JavaScript مصممة للمساعدة في تحديد الصور التي قد تكون غير مناسبة على متصفح العميل، دون الحاجة إلى إرسال الصورة إلى الخادم. يتم تشغيل المكتبة بواسطة TensorFlowJS، وهي مكتبة مفتوحة المصدر لتعلم الآلة لجافا سكريبت. تم تدريب المكتبة على التعرف على أنماط معينة في الصور، بمعدل دقة حالي يبلغ 93%. تتضمن المكتبة أيضًا ميزة CameraBlur Protection، وهي ميزة تعمل على طمس أي صور تحددها على أنها من المحتمل أن تكون غير مناسبة. يتم تحسين المكتبة وتحديثها باستمرار، مع إصدار نماذج جديدة بشكل متكرر. NSFWJS مجاني للاستخدام، ويمكن تعديله وتوزيعه بموجب ترخيص MIT. تتضمن المكتبة أيضًا عرضًا توضيحيًا للجوال، والذي يسمح للمستخدمين باختبار صور مختلفة على أجهزتهم المحمولة. وأخيرًا، المكتبة متاحة للتنزيل من خلال GitHub، ويتم تشجيع المستخدمين على الإبلاغ عن أي نتائج إيجابية كاذبة أو المساهمة في تطوير المكتبة.

الموقع الإلكتروني: nsfwjs.com

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