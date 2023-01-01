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بدائل - NPAW

SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...

Issuu

Issuu

issuu.com

أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المحتملين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...

Botify

Botify

botify.com

يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال...

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.

OpenText

OpenText

opentext.com

شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...

Pendo

Pendo

pendo.io

Pendo هو مسلسل تلفزيوني درامي كيني يُبث على قناة NTV وتم عرضه لأول مرة في 3 ديسمبر 2014. المسلسل من تأليف جريس دانيل، وإنتاج وتوزيع DIL Pictures.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

أداة ذكية وقوية لـ ✓ تحليل الروابط الخلفية ✓ تتبع الرتبة ✓ البحث عن الكلمات الرئيسية ✓ تحليل المنافسين ✓ تدقيق الموقع.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.

Anyword

Anyword

anyword.com

احصل على المزيد من التحويلات واجذب المزيد من المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يصمم نسختك ويحسنها. تخبرك التحليلات التنبؤية القوية بما ينجح قبل النشر.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا

StoryChief

StoryChief

storychief.io

يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...

Heap

Heap

heap.io

تقدم Heap طريقة أكثر ذكاءً لبناء المنتجات الرقمية. من خلال جمع البيانات الشاملة والعمليات المنظمة، تساعد Heap مديري المنتجات على فهم مستخدميهم، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وصياغة تجارب رقمية مبهجة.

PostHog

PostHog

posthog.com

حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

احصل على أفضل برنامج لكتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم وأطلق العنان لنسخة عالمية لموقعك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير والمدونة ونسخ الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.

Woopra

Woopra

woopra.com

قم بتحليل وتصور رحلة العميل بأكملها بدءًا من اللمسة التسويقية الأولى وحتى استخدام المنتج. قم بالتسجيل في خطتنا المجانية اليوم.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.

Whatfix

Whatfix

whatfix.com

Whatfix عبارة عن نظام أساسي قائم على SaaS يوفر إرشادات داخل التطبيق ودعم الأداء لتطبيقات الويب ومنتجات البرامج. يساعد Whatfix الشركات على إنشاء إرشادات تفاعلية تظهر ضمن تطبيقات الويب. لدى Whatfix مكاتب في سان خوسيه، كاليفورنيا وبنغالورو، الهند.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.

Contently

Contently

contently.com

حل تسويق المحتوى الأعلى تقييمًا: استراتيجية محتوى الخبراء، ومنصة تسويق محتوى المؤسسة، وشبكة عالمية لمنشئي المحتوى.

Readable

Readable

readable.com

Readable هي أداة القراءة النهائية. قم بتحسين وضوحك وتقريب جمهورك.

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

منصة استضافة وكالة WordPress الكل في واحد. قم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بعملائك في مكان واحد، واحصل على إيرادات متكررة، وأسعدهم باستمرار.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

وقت أقل في معالجة الأرقام، مزيد من الوقت في تنمية أعمالك. قم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك باستخدام مجموعة الأدوات لدينا بما في ذلك الخرائط الحرارية الديناميكية وتسجيلات الجلسة والدردشة المباشرة.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتوصيل الوسائط والبرامج وحلول الأمان السحابية.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

مما يتيح لك المعرفة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. Kissmetrics عبارة عن منصة للتحليلات القائمة على السلوك وأتمتة البريد الإلكتروني. تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات والمسوقين في الحصول على المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتنميتهم.

Totango

Totango

totango.com

Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.

Keen

Keen

keen.io

Keen عبارة عن منصة بث أحداث مُدارة بالكامل ومبنية على Apache Kafka. ابدأ البث خلال دقائق مع 30 يومًا مجانًا.

Foleon

Foleon

foleon.com

أيًا كان الشخص الذي تستهدفه، فهو المحتوى الذي يجذب جمهورك، ويملأ المسار، ويحقق النتائج. لذا اجعل لك تجربة.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر...

Seobility

Seobility

seobility.net

برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google

Stormly

Stormly

stormly.com

حوّل بياناتك إلى رؤى بنقرة واحدة 🤯. أنشئ لوحة المعلومات الخاصة بك واكتشف الأنماط في بيانات منتجك على الفور.

Silktide

Silktide

silktide.com

اجعل موقع الويب الخاص بك أفضل من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي وتحسين المحتوى والتسويق الرقمي في نظام أساسي واحد.

Snowplow

Snowplow

snowplow.io

يمنح Snowplow الفرق مرونة كاملة وتحكمًا في كيفية جمع البيانات السلوكية وتنظيمها ومعالجتها وتصميمها وتخزينها.

Insightech

Insightech

insightech.com

توفر Insighttech للفرق الرقمية رؤى واضحة للتجربة الرقمية دون عوائق بسبب البيانات المأخوذة من عينات أو غير كاملة. مع Insightec، يمكنك الحصول على جميع الأدوات اللازمة لإعداد تقارير تسويقية شاملة، وتحليل محتوى الصفحة، وتحسين مسار التحويل، وإعادة إنشاء منصة لموقع الويب في حل واحد سهل التثبيت والتشغيل. ا...

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باليقين، وليس الافتراض تعرف على ما يحدث في كل نقطة اتصال في رحلة المستخدمين. لا التخمين المطلوبة.

June

June

june.so

يونيو عبارة عن تحليلات منتج خفيفة الوزن لـ B2B SaaS. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتقارير مصممة خصيصًا في ثوانٍ، وليس ساعات.

VWO

VWO

vwo.com

VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.

Viavoo

Viavoo

viavoo.com

VIAVOO هي الطريقة الأسرع والأسهل للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من تعليقات العملاء ومحادثاتهم. توفر منصة 360 Feedback Analytics المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر من 40 عملية تكامل وتكشف في الوقت الفعلي عن المشاعر والموضوعات والبيانات التي تهم فرق تجربة العملاء والتسويق ودعم العملاء.

ReplayBird

ReplayBird

replaybird.com

ReplayBird هي أداة لتحليل المنتجات للعثور على تجربة المستخدم النهائي وتحسينها. باستخدام ReplayBird، يمكن للشركات فهم كيفية وسبب تفاعل الأشخاص وتحويلهم والاحتفاظ بهم في الوقت الفعلي عبر الأجهزة لتحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم. قم بتمكين فرقك من خلال تحليلات شاملة للمنتج لاتخاذ القرارات المستندة إلى ...

APTANIA

APTANIA

aptania.com

توفر منصة بيانات العملاء (CDP) الخاصة بنا نهجًا مركزيًا لإدارة بياناتك من خلال واجهة سهلة الاستخدام وبديهية. مدعومًا بنموذج بيانات يسمح بتخزين بيانات الأعمال الأساسية مرة واحدة فقط، مما يمنع الحاجة إلى عمليات تكامل معقدة عبر العديد من الأنظمة أو المنتجات المختلفة. نقوم بتخزين بيانات إدارة علاقات الع...

Witbe

Witbe

witbe.net

تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة الخبرة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت...

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