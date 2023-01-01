بدائل - NPAW
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المحتملين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
SE Ranking
seranking.com
برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Botify
botify.com
يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال...
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
FullStory
fullstory.com
FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Pendo
pendo.io
Pendo هو مسلسل تلفزيوني درامي كيني يُبث على قناة NTV وتم عرضه لأول مرة في 3 ديسمبر 2014. المسلسل من تأليف جريس دانيل، وإنتاج وتوزيع DIL Pictures.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Serpstat
serpstat.com
أداة ذكية وقوية لـ ✓ تحليل الروابط الخلفية ✓ تتبع الرتبة ✓ البحث عن الكلمات الرئيسية ✓ تحليل المنافسين ✓ تدقيق الموقع.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
Anyword
anyword.com
احصل على المزيد من التحويلات واجذب المزيد من المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يصمم نسختك ويحسنها. تخبرك التحليلات التنبؤية القوية بما ينجح قبل النشر.
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
StoryChief
storychief.io
يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...
Heap
heap.io
تقدم Heap طريقة أكثر ذكاءً لبناء المنتجات الرقمية. من خلال جمع البيانات الشاملة والعمليات المنظمة، تساعد Heap مديري المنتجات على فهم مستخدميهم، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وصياغة تجارب رقمية مبهجة.
PostHog
posthog.com
حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.
Shakespeare
shakespeare.ai
احصل على أفضل برنامج لكتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم وأطلق العنان لنسخة عالمية لموقعك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير والمدونة ونسخ الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد
IO Technologies
public.iotechnologies.com
قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.
Woopra
woopra.com
قم بتحليل وتصور رحلة العميل بأكملها بدءًا من اللمسة التسويقية الأولى وحتى استخدام المنتج. قم بالتسجيل في خطتنا المجانية اليوم.
Contentsquare
contentsquare.com
قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Whatfix
whatfix.com
Whatfix عبارة عن نظام أساسي قائم على SaaS يوفر إرشادات داخل التطبيق ودعم الأداء لتطبيقات الويب ومنتجات البرامج. يساعد Whatfix الشركات على إنشاء إرشادات تفاعلية تظهر ضمن تطبيقات الويب. لدى Whatfix مكاتب في سان خوسيه، كاليفورنيا وبنغالورو، الهند.
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
UserVoice
uservoice.com
برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.
Contently
contently.com
حل تسويق المحتوى الأعلى تقييمًا: استراتيجية محتوى الخبراء، ومنصة تسويق محتوى المؤسسة، وشبكة عالمية لمنشئي المحتوى.
Readable
readable.com
Readable هي أداة القراءة النهائية. قم بتحسين وضوحك وتقريب جمهورك.
Flywheel
getflywheel.com
منصة استضافة وكالة WordPress الكل في واحد. قم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بعملائك في مكان واحد، واحصل على إيرادات متكررة، وأسعدهم باستمرار.
Lucky Orange
luckyorange.com
وقت أقل في معالجة الأرقام، مزيد من الوقت في تنمية أعمالك. قم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك باستخدام مجموعة الأدوات لدينا بما في ذلك الخرائط الحرارية الديناميكية وتسجيلات الجلسة والدردشة المباشرة.
Akamai
akamai.com
Akamai هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتوصيل الوسائط والبرامج وحلول الأمان السحابية.
Kissmetrics
kissmetrics.io
مما يتيح لك المعرفة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. Kissmetrics عبارة عن منصة للتحليلات القائمة على السلوك وأتمتة البريد الإلكتروني. تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات والمسوقين في الحصول على المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتنميتهم.
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
Keen
keen.io
Keen عبارة عن منصة بث أحداث مُدارة بالكامل ومبنية على Apache Kafka. ابدأ البث خلال دقائق مع 30 يومًا مجانًا.
Foleon
foleon.com
أيًا كان الشخص الذي تستهدفه، فهو المحتوى الذي يجذب جمهورك، ويملأ المسار، ويحقق النتائج. لذا اجعل لك تجربة.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر...
Seobility
seobility.net
برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google
Stormly
stormly.com
حوّل بياناتك إلى رؤى بنقرة واحدة 🤯. أنشئ لوحة المعلومات الخاصة بك واكتشف الأنماط في بيانات منتجك على الفور.
Silktide
silktide.com
اجعل موقع الويب الخاص بك أفضل من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي وتحسين المحتوى والتسويق الرقمي في نظام أساسي واحد.
Snowplow
snowplow.io
يمنح Snowplow الفرق مرونة كاملة وتحكمًا في كيفية جمع البيانات السلوكية وتنظيمها ومعالجتها وتصميمها وتخزينها.
Insightech
insightech.com
توفر Insighttech للفرق الرقمية رؤى واضحة للتجربة الرقمية دون عوائق بسبب البيانات المأخوذة من عينات أو غير كاملة. مع Insightec، يمكنك الحصول على جميع الأدوات اللازمة لإعداد تقارير تسويقية شاملة، وتحليل محتوى الصفحة، وتحسين مسار التحويل، وإعادة إنشاء منصة لموقع الويب في حل واحد سهل التثبيت والتشغيل. ا...
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...
Mouseflow
mouseflow.com
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باليقين، وليس الافتراض تعرف على ما يحدث في كل نقطة اتصال في رحلة المستخدمين. لا التخمين المطلوبة.
June
june.so
يونيو عبارة عن تحليلات منتج خفيفة الوزن لـ B2B SaaS. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتقارير مصممة خصيصًا في ثوانٍ، وليس ساعات.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO هي الطريقة الأسرع والأسهل للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من تعليقات العملاء ومحادثاتهم. توفر منصة 360 Feedback Analytics المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر من 40 عملية تكامل وتكشف في الوقت الفعلي عن المشاعر والموضوعات والبيانات التي تهم فرق تجربة العملاء والتسويق ودعم العملاء.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird هي أداة لتحليل المنتجات للعثور على تجربة المستخدم النهائي وتحسينها. باستخدام ReplayBird، يمكن للشركات فهم كيفية وسبب تفاعل الأشخاص وتحويلهم والاحتفاظ بهم في الوقت الفعلي عبر الأجهزة لتحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم. قم بتمكين فرقك من خلال تحليلات شاملة للمنتج لاتخاذ القرارات المستندة إلى ...
APTANIA
aptania.com
توفر منصة بيانات العملاء (CDP) الخاصة بنا نهجًا مركزيًا لإدارة بياناتك من خلال واجهة سهلة الاستخدام وبديهية. مدعومًا بنموذج بيانات يسمح بتخزين بيانات الأعمال الأساسية مرة واحدة فقط، مما يمنع الحاجة إلى عمليات تكامل معقدة عبر العديد من الأنظمة أو المنتجات المختلفة. نقوم بتخزين بيانات إدارة علاقات الع...
Witbe
witbe.net
تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة الخبرة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت...