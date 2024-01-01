Nowy Dziennik

Nowy Dziennik

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إحدى الصحف البولندية التي تصدر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد شغلت منصب أكبر وأعرق صحيفة بولندية.

الموقع الإلكتروني: dziennik.com

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