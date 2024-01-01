NovoChat

NovoChat

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: novochat.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NovoChat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

NovoChat عبارة عن منصة دردشة متعددة القنوات تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر WhatsApp وTelegram وMessenger وLINE.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: novochat.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NovoChat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Rocket.Chat

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Tidio

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