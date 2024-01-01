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NovoChat عبارة عن منصة دردشة متعددة القنوات تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر WhatsApp وTelegram وMessenger وLINE.

الموقع الإلكتروني: novochat.co

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