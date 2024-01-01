NovelistAI هو موقع ويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إنشاء قصصهم ورواياتهم وكتبهم التفاعلية الفريدة بسهولة. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأنواع والأنماط، مما يسمح لهم بصياغة تجارب قراءة مخصصة. توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام تتيح الحرية والمرونة عند إنشاء شخصيات ومؤامرات وإعدادات فريدة. تقدم NovelistAI أيضًا تنسيق "قصة لا نهائية" يسمح للمستخدمين بكتابة فصول جديدة أثناء قراءتها، وقصص تفاعلية أو كتب ألعاب حيث يمكنهم القيام بدور البطل واتخاذ الخيارات التي تؤثر على القصة. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار كتابة قصصهم بأسلوب مؤلفيهم المفضلين، أو حتى تكييف الروايات الكلاسيكية مع بيئة أو عصر جديد. وأخيرًا، سيقدم الموقع قريبًا ميزات إضافية مثل أنواع جديدة من الكتب، والروايات المصورة، والتصدير إلى EPUB، والكتب المطبوعة على الورق.

الموقع الإلكتروني: novelistai.com

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