Novatr

Novatr

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الموقع الإلكتروني: novatr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Novatr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تمكين المهندسين المعماريين والمهندسين من الجيل القادم نحو النجاح الوظيفي. دورات الشهادات عبر الإنترنت التي تؤهلك للنجاح. اكتساب المهارات ذات الصلة بالصناعة من خلال التعلم القائم على الفوج.

الموقع الإلكتروني: novatr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Novatr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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