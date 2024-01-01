Novable هي عبارة عن منصة تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح استكشاف الشركات الناشئة والابتكار. تهدف المنصة إلى توفير منهجية تركز على العميل لاستكشاف الابتكار وتجمع بين تقنية DeepMatching™ ورؤى الخبراء. تتضمن المنصة ميزات مثل الاستكشاف الاحترافي والتحقق ودعم المشاركة، والتي تساعد الشركات في العثور على أفضل الشركات الناشئة المناسبة في أقل من يومين. يوفر Novable إمكانية الوصول إلى شبكة سياقية تتضمن محتوى موقع الويب والموجزات الاجتماعية والأخبار وبراءات الاختراع والبيانات المالية لأكثر من 0 مليون شركة مبتكرة في أكثر من 0 دولة وأكثر من 0 موضوع. يمكن للشركات إرسال عمليات البحث باللغة الطبيعية، واتباع الدليل، والحصول على نتائج فورية وشخصية تتوافق مع احتياجاتهم. يمكن للمنصة توفير مئات الساعات من خلال تصفية الضوضاء وتقديم ما يهم فقط. لقد حازت Novable على ثقة بعض المتخصصين في مجال الابتكار الأكثر رؤية، مع معدل رضا يبلغ 97% وفقًا لـ Trustpilot. توفر المنصة أيضًا موارد متنوعة مثل قصص العملاء والكتاب الإلكتروني والمدونة لمساعدة الشركات على الإلهام والبقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات الابتكار. باختصار، Novable هي أداة قوية مصممة لمساعدة الشركات على اكتشاف ابتكارات الغد اليوم. تهدف المنصة إلى توفير تجربة سلسة وفعالة من خلال التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ورؤى الخبراء والشبكة السياقية التي توفر فهمًا شاملاً للنظام البيئي للشركات الناشئة.

الموقع الإلكتروني: novable.com

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