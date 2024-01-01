بدائل - Notetracks

Krotos

krotos.studio

يعد Krotos Studio، الذي طورته Krotos، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الصوت، برنامجًا رائدًا مصممًا لإحداث ثورة في طريقة عمل الأشخاص مع المؤثرات الصوتية. تعمل هذه المنصة المبتكرة على تبسيط عملية إنشاء الصوت، حيث تقدم مزيجًا سلسًا من السرعة والجودة والحرية الإبداعية، مما يسمح للمستخدمين بإنتاج مؤثرا...