بدائل - NorthRow
ID.me
id.me
يعمل ID.me على تبسيط كيفية إثبات الأفراد لهويتهم ومشاركتها عبر الإنترنت.
Plaid
plaid.com
الطبقة التكنولوجية للخدمات المالية
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. تحظى حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدى السنوات العشر الماضية، وقد تمت الموافقة...
Cashfree
cashfree.com
المدفوعات للهند الرقمية. الطريقة الأسرع والأسهل لتحصيل المدفوعات وتسديد الدفعات للشركات المتنامية
Ondato
ondato.com
Ondato هي شركة تقنية تعمل على تبسيط العمليات المتعلقة بـ "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" باستخدام أدوات حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تغطي مجموعة كاملة من تحديات الامتثال، بدءًا من إعداد العميل الجديد إلى قاعدة بيانات شاملة للمراقبة المستمرة للعملاء.
Onfido
onfido.com
أصبحت الهوية الرقمية بسيطة. قم ببناء الثقة عند الإعداد وما بعده باستخدام حل الهوية الرقمية الكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لمساعدتك في معرفة عملائك عبر الإنترنت. تتيح لك الأتمتة اكتساب عملاء جدد وتقليل التكاليف مع تلبية الامتثال العالمي لسياسة اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube هي منصة SaaS رائدة للتحقق من الهوية عبر الإنترنت وAML وKYC Solutions. التحقق من هويات العملاء الخاصة بك في ثوان. جربنا اليوم!
Veriff
veriff.com
Veriff هي شركة عالمية تقدم خدمات التحقق من الهوية، تأسست ويقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا. تقدم الشركة خدمات للشركات عبر الإنترنت للتخفيف من محاولات الاحتيال والمساعدة في الامتثال التنظيمي. من خلال توفير الحماية من الاحتيال في الهوية وسرقة الهوية، تتحقق Veriff من هوية العميل تلقائيًا، باستخدام ا...
Intellicheck
intellicheck.com
الحل الوحيد لمكافحة الاحتيال الذي يزيد فعاليته عن 99% في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات المالية وإنفاذ القانون والصناعات المقيدة بحسب العمر.
Persona
withpersona.com
خدمة التحقق من الهوية عبر الإنترنت لمساعدة أي شركة، من أي صناعة، على جمع هويات المستخدمين والتحقق منها وإدارتها طوال دورة حياة العميل.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo هي الشركة الرائدة في مجال التحقق من الهوية العالمية، حيث توفر إثباتًا فوريًا للهوية عبر الإنترنت لأكثر من 5 مليارات شخص في أكثر من 195 دولة.
Prembly
prembly.com
البنية التحتية للأمان والامتثال للأسواق الناشئة. موثوق به من قبل مئات الشركات الرقمية عبر الأسواق الناشئة للتحقق من الهوية واكتشاف / منع الاحتيال والتحقق من الخلفية؛ لاكتساب العملاء وضمهم بأمان وإجراء معاملات سلسة عبر الحدود بثقة ودون قيود، مع الحفاظ على فحوصات الامتثال التنظيمي المطلوبة.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من...
Everlance
everlance.com
Everlance هو نوع من برامج الأميال والنفقات التي تساعد الشركات على تقليل تكاليف السداد وتوفير الوقت وتقديم فائدة وظيفية جذابة للعاملين المتنقلين. مع أكثر من 3 ملايين مستخدم، تشتهر Everlance بسهولة الاستخدام والإدارة وسهولة التعامل معها. توفر المنصة الشاملة حلاً كاملاً لسداد تكاليف السيارة من خلال: تط...
Loqate
loqate.com
تحسين جودة البيانات من خلال التقاط عناوين المملكة المتحدة الصحيحة. تعزيز التحويلات وتجربة المستخدم من خلال التحقق من عنوان الرمز البريدي وتقنية الترميز الجغرافي.
Vouched
vouched.id
Vouched عبارة عن ذكاء اصطناعي ورؤية حاسوبية حائزة على جوائز تعمل على تمكين التحقق من الهوية المرئية الشاملة، وKYC، وKYP، واكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. نظرًا لكونه خبيرًا في أكثر من 600+ وثيقة هوية صادرة عن الحكومة في أكثر من 70 دولة، تساعد Vouched البنوك والموارد البشرية ومقدمي الرع...
PlanetVerify
planetverify.com
تعمل PlanetVerify على تبسيط/أتمتة العملية المتكررة لجمع البيانات الشخصية الجديدة للعملاء أو الموظفين أو المتقدمين للوظيفة. فهو يسمح للمستخدم بذكاء بتوفير جميع البيانات الخاصة به من خلال أجهزته الخاصة، مما يوفر الوقت والمال. عندما تقوم المؤسسات بالتوظيف بشكل متكرر، فإنها تواجه مشكلة البحث عن البيانات...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard هو نظام الامتثال الشامل الخاص بك. توفر شركة Checkboard، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، لشركات المحاماة وشركات النقل والوكلاء العقاريين وأصحاب العقارات ومطوري العقارات القدرة على إجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال (AML) وKYC (اعرف عميلك) والهوية البيومترية الأكثر قيمة. السماح لمحترفي العق...
Veremark
veremark.com
Veremark عبارة عن منصة آلية للتحقق من التوظيف تضيف البساطة والثقة والسرعة إلى عمليات التوظيف في الشركات.
Yardstik
yardstik.com
مع Yardstik، يمكنك إجراء فحوصات خلفية أقل والحصول على نتائج أفضل بشكل ملموس. تعمل تقنية الفحص التسلسلي الرائدة لدينا على تقليل الخطوات غير الضرورية وتسريع عمليات تقييم المرشحين، مما يوفر لك الوقت والمال. وهذه فقط البداية. سنواصل تحدي ممارسات صناعة فحص الخلفية طويلة الأمد في مجالات أخرى - بدءًا من دع...
Trust Swiftly
trustswiftly.com
يتيح Trust Swiftly للشركات إضافة طرق متعددة بسهولة للتحقق من عملائها. لا يلزم وجود تعليمات برمجية للبدء، ويمكن إنشاء مسارات عمل متقدمة من خلال عمليات التكامل مع أدوات الاحتيال الحالية. نحن نساعد الشركات على مكافحة الاحتيال بشكل تكيفي من خلال تطبيق الاحتكاك المناسب عند الحاجة. بدءًا من التحقق عبر الر...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus عبارة عن منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تتيح اتخاذ قرارات مالية أسرع وأكثر دقة. تقوم الشركة بتحليل المستندات بدقة تزيد عن 99%، بغض النظر عن التنسيق أو الجودة، وتدعم مئات أنواع المستندات بما في ذلك البيانات المصرفية، وقسائم الدفع، ونماذج الضرائب. توفر Ocrolus حلاً موثوقًا به لاكتشاف الاحتيا...
RemoteDesk
remotedesk.com
يعد RemoteDesk شريكًا موثوقًا به لإحداث ثورة في الطريقة التي تحمي بها المؤسسات معلوماتها الحساسة وتضمن الامتثال في بيئة العمل الديناميكية الحالية. وهي متخصصة في تقديم حلول متقدمة تستفيد من قوة Computer Vision AI لمواجهة التحديات المتطورة للعمل عن بعد وحماية البيانات. تم تصميم مجموعة خدماتنا الشاملة ...
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust هي شركة تقدم خدمات الهوية والثقة الإلكترونية وتتمثل مهمتها في مساعدة الشركات على تحويل خدماتها وتطوير قنوات رقمية مستدامة. تم تأسيسها برؤية لإعادة تعريف كيفية التحقق من الهوية عبر الإنترنت، ونحن نسعى جاهدين لتوفير حلول آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام للمصادقة الرقمية والتوقيعات الإلكترونية وإث...
Pipl
pipl.com
Pipl هي شركة الثقة في الهوية. نحن نستخدم الارتباط متعدد المتغيرات لإنشاء اتصالات عميقة بين أكثر من 28 مليار معرف فريد — البريد الإلكتروني والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات المنتشرة حول العالم. تسمح حلولنا للمؤسسات بتوفير تجارب عملاء سلسة وبناء الثقة عبر دورة حياة المستهلك.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy عبارة عن منصة عالمية شاملة للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال والامتثال تشتهر بخدمة التحقق من الهوية الشاملة. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القياسات الحيوية وفريق داخلي من خبراء KYC، تساعد iDenfy على منع الاحتيال والبقاء متوافقًا مع ضمان عملية تأهيل العملاء سهلة الاستخدام. في الآو...
Token of Trust
tokenoftrust.com
تعد تقارير سمعة المستهلك Token of Trust® أسهل طريقة للمستهلكين لإثبات هويتهم للشركات وغيرها. يمكن للشركات استخدام منصة الهوية الخاصة بـ Token of Trust لفحص المستهلكين أثناء إعداد الحساب، أو عند الخروج، أو في أي لحظة حسب الطلب. هل يحتاج عملك إلى التحقق من عمر عملائك؟ موقع؟ هوية؟ لا تتعرق - هذا هو تخص...
Cognito
cognitohq.com
يوفر التحقق من هوية Cognito الامتثال الفوري لـ KYC وAML، وفحص قائمة المراقبة، والمزيد على مستوى العالم، مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية.
GOVX
govx.com
تستخدم الآلاف من العلامات التجارية الرائدة معرف GOVX للتحقق بشكل فوري وآمن من أهلية العملاء للحصول على خصومات حصرية على مواقع البيع بالتجزئة أو التذاكر الخاصة بهم مع حماية أنفسهم من الاستخدام الاحتيالي من قبل العملاء غير المؤهلين. عملية التحقق سريعة وشاملة ومطلوبة مرة واحدة فقط. باستخدام معرف GOVX، ...
Lightico
lightico.com
جمع المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوقيعات الإلكترونية، والتحقق من الهوية، ونماذج لعمليات العملاء الآمنة والمتوافقة.