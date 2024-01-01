Nordjyske

Nordjyske

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الموقع الإلكتروني: nordjyske.dk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nordjyske على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أخبار شمال جوتلاند عن سكان شمال جوتلاند وإليها منذ عام 1767. Nordjyske.dk جاهز دائمًا بالأخبار التي تتعلق بك وبحياتك.

الموقع الإلكتروني: nordjyske.dk

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