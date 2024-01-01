Nonprofit Tech for Good

Nonprofit Tech for Good

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الموقع الإلكتروني: nptechforgood.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nonprofit Tech for Good على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست منظمة Nonprofit Tech for Good في عام 2005 على يد هيذر مانسفيلد، وهي توفر أخبارًا وموارد مفيدة وسهلة الفهم تتعلق بالتسويق الرقمي وجمع التبرعات.

الموقع الإلكتروني: nptechforgood.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nonprofit Tech for Good. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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