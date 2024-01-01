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تأسست منظمة Nonprofit Tech for Good في عام 2005 على يد هيذر مانسفيلد، وهي توفر أخبارًا وموارد مفيدة وسهلة الفهم تتعلق بالتسويق الرقمي وجمع التبرعات.

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