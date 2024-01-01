قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

مجلة NonProfit PRO هي دليل إستراتيجي للمتخصصين في المنظمات غير الربحية. إنه المصدر الأمثل لإدارة واستراتيجيات المنظمات غير الربحية. تم تطويره لقادة الفكر والمبتكرين، ونحن نغطي موضوعات تتراوح بين القضايا الداخلية مثل الموارد البشرية ومجلس الإدارة وإدارة المتطوعين إلى التكنولوجيا والمسائل الضريبية والقانونية والأخبار وبالطبع جمع الأموال.

الموقع الإلكتروني: nonprofitpro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NonProfit PRO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.