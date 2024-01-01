NonProfit PRO

NonProfit PRO

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الموقع الإلكتروني: nonprofitpro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NonProfit PRO على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مجلة NonProfit PRO هي دليل إستراتيجي للمتخصصين في المنظمات غير الربحية. إنه المصدر الأمثل لإدارة واستراتيجيات المنظمات غير الربحية. تم تطويره لقادة الفكر والمبتكرين، ونحن نغطي موضوعات تتراوح بين القضايا الداخلية مثل الموارد البشرية ومجلس الإدارة وإدارة المتطوعين إلى التكنولوجيا والمسائل الضريبية والقانونية والأخبار وبالطبع جمع الأموال.

الموقع الإلكتروني: nonprofitpro.com

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