NOLU هي واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للتفاعل مع محرك Open AI GPT-3. فهو يسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة وتلقي الإجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون أي تعقيدات أو إعداد. يتم تشغيله بواسطة شبكة عصبية تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة للتعلم الآلي. يمكن الوصول إلى NOLU من أي متصفح ويمكن استخدامه على أي حجم شاشة. وهو مجهز أيضًا بنظام تدريب يعتمد على 45 تيرابايت من البيانات النصية ويوفر سياقًا من الدماغ البشري الذي يحتوي على حوالي 85 مليار خلية عصبية. تقدم NOLU نسخة تجريبية مجانية من 50 ضمان الجودة وهي مصممة لتوفير واجهة بسيطة حتى يتمكن المستخدمون من التركيز على مهامهم.

الموقع الإلكتروني: noluai.com

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