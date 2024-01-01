NOLU

NOLU

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الموقع الإلكتروني: noluai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NOLU على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

NOLU هي واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للتفاعل مع محرك Open AI GPT-3. فهو يسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة وتلقي الإجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون أي تعقيدات أو إعداد. يتم تشغيله بواسطة شبكة عصبية تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة للتعلم الآلي. يمكن الوصول إلى NOLU من أي متصفح ويمكن استخدامه على أي حجم شاشة. وهو مجهز أيضًا بنظام تدريب يعتمد على 45 تيرابايت من البيانات النصية ويوفر سياقًا من الدماغ البشري الذي يحتوي على حوالي 85 مليار خلية عصبية. تقدم NOLU نسخة تجريبية مجانية من 50 ضمان الجودة وهي مصممة لتوفير واجهة بسيطة حتى يتمكن المستخدمون من التركيز على مهامهم.

الموقع الإلكتروني: noluai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NOLU. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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