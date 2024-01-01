Nolibox Creator هي أداة للذكاء الاصطناعي توفر للمستخدمين طريقة يسهل الوصول إليها وغير معقدة للاستفادة من مجموعة واسعة من وظائف الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الأداة، المدعومة بمنشئ خلفي مفتوح المصدر، على تمكين المستخدمين من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة بسلاسة في لوحة رسم قابلة للتوسيع بشكل لا نهائي. الهدف الأساسي لـ Nolibox Creator هو توفير منصة سهلة الاستخدام، مما يسمح للأفراد باستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي هذه والاستمتاع بها دون أي تكلفة. تتضمن بعض الميزات البارزة التي يوفرها Nolibox Creator Txt2Img وVariationImg2Img وHD Erase & Replace وInpaint وNegative Prompt وOutpaint وMatting. يمكن للمستخدمين تخصيص تجربتهم بشكل أكبر من خلال إعدادات المعلمات مثل اختيار نماذج مختلفة مثل General وReal وAnime و3D Anime وDreamlike. يمكنهم أيضًا ضبط الوضع الفني على الوضع البسيط أو المتقدم. توفر الأداة مجموعة متنوعة من خيارات الإنشاء الفوري للمستخدمين لتجربتها، بدءًا من إنشاء شخصيات أنمي جميلة أو مخلوقات خيالية مثل Elvish Maidens وForest Goddesses إلى إنشاء مناظر طبيعية أو أعمال فنية منمقة أو حتى أنماط تقليدية. يتمتع المستخدمون أيضًا بالمرونة في اختيار أي فنان ومحسن ودقة مناسبة لاحتياجاتهم. لتعزيز سهولة الاستخدام، يوفر Nolibox Creator عمليات متنوعة مثل إنشاء مواد دائرية وإضافة الصور وتمكين الترتيب التلقائي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين مشاركة إبداعاتهم بسهولة، أو الوصول إلى النصائح المفيدة ومفاتيح الاختصار، أو الاتصال بفريق الدعم للحصول على أي مساعدة. بشكل عام، تعد Nolibox Creator أداة ذكاء اصطناعي شاملة تمكن المستخدمين من جميع مستويات المهارة من الاستكشاف والإبداع بسهولة باستخدام مجموعة واسعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: nolibox.com

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