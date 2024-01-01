Noa Coach عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين الإنتاجية من خلال تعزيز الرفاهية في مكان العمل. تتكامل الأداة مع برامج الرفاهية الخاصة بالشركة، وتقدم نهجًا متعدد الأوجه لدعم الموظفين وتقليل التوتر. إنه يتميز بنظام تدريب متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة خبراء في علم الأعصاب والرفاهية. يعمل مدرب الذكاء الاصطناعي هذا على مدار الساعة، ويوفر منصة للموظفين للتعبير عن مخاوفهم وتلقي التوجيه. وبصرف النظر عن تدريب الذكاء الاصطناعي، تتضمن الأداة دورات تهدف إلى تعزيز المرونة والإنتاجية بين الموظفين. تعد الأنشطة الأسبوعية القائمة على علم الأعصاب جانبًا آخر من جوانب Noa Coach، المصممة لتقليل التوتر وتعزيز الإنتاجية وتشجيع العادات الصحية. تضمن المنصة الدعم الشخصي من خلال إشراك المدربين البشريين المؤهلين. لتنمية المناقشات حول الموضوعات والاتجاهات المتعلقة بالعمل وضمان إجراء حوار مفتوح، توفر Noa Coach منتديات عامة وخاصة، مع احترام دائمًا عدم الكشف عن هوية المستخدم وخصوصيته. يمكن للمستخدمين حفظ محادثات تدريب الذكاء الاصطناعي وتسجيل الأفكار الشخصية، مع خيار مشاركة الملاحظات الشخصية بسرية مع محترفين موثوقين. ومن خلال دمج كل هذه العناصر، تسعى Noa Coach إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للموظفين مع تعزيز قوة عاملة مرنة، مما يساهم بشكل كبير في النجاح التنظيمي.

الموقع الإلكتروني: noacoach.com

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