يتيح لك NMI إنشاء عرض التجارة المثالي والكامل، سواء كنت موردًا مستقلًا يتطلع إلى بناء حلول أفضل، أو ISO يرغب في زيادة القيمة في خدماتك، أو بنكًا يوفر أدوات معالجة الدفع. وعلى الرغم من أننا لا نعمل بشكل مباشر مع التجار، فإننا نمكنك من تزويد التجار لديك بالقدرة على قبول المدفوعات في جميع نقاط المشاركة: في المتجر، وعلى الهاتف المحمول، وعلى الإنترنت، ودون مراقبة.

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