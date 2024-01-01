NMI

NMI

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nmi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NMI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك NMI إنشاء عرض التجارة المثالي والكامل، سواء كنت موردًا مستقلًا يتطلع إلى بناء حلول أفضل، أو ISO يرغب في زيادة القيمة في خدماتك، أو بنكًا يوفر أدوات معالجة الدفع. وعلى الرغم من أننا لا نعمل بشكل مباشر مع التجار، فإننا نمكنك من تزويد التجار لديك بالقدرة على قبول المدفوعات في جميع نقاط المشاركة: في المتجر، وعلى الهاتف المحمول، وعلى الإنترنت، ودون مراقبة.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: nmi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NMI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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modulrfinance.com

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Helcim

Helcim

helcim.com

MONEI

MONEI

monei.com

Mollie

Mollie

mollie.com

GroovePay

GroovePay

groovepay.com

MultiSafepay

MultiSafepay

multisafepay.com

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