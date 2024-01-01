Nira Energy

Nira Energy

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الموقع الإلكتروني: niraenergy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nira Energy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج للعثور على أفضل المواقع لمصادر الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. Nira هي أداة خرائط مصممة لمطوري الطاقة المتجددة، والتي توضح القدرة المتاحة في كل نقطة ربط على الشبكة الكهربائية. يستخدم عملاء مثل AES وCypress Creek Nira للعثور على النقاط الأكثر ربحية على الشبكة لإنشاء مشاريع جديدة.

الموقع الإلكتروني: niraenergy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nira Energy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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