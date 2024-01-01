Nira Energy

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برنامج للعثور على أفضل المواقع لمصادر الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. Nira هي أداة خرائط مصممة لمطوري الطاقة المتجددة، والتي توضح القدرة المتاحة في كل نقطة ربط على الشبكة الكهربائية. يستخدم عملاء مثل AES وCypress Creek Nira للعثور على النقاط الأكثر ربحية على الشبكة لإنشاء مشاريع جديدة.

الموقع الإلكتروني: niraenergy.com

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