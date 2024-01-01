قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

التوظيف القائم على البيانات من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر. يوفر لك Nimble الوقت ويساعدك على توظيف أقوى المرشحين. يستخدم Nimble التحليلات التنبؤية لمنح كل طالب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر إمكانية الوصول إلى معلمين ممتازين. يستفيد نظام تتبع المتقدمين الذكي (ATS) الخاص بنا من نموذج تنبؤي لمساعدة المناطق التعليمية على تحديد أفضل المعلمين وتوظيفهم في فصولهم الدراسية.

الموقع الإلكتروني: hirenimble.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nimble. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.