Nimble

Nimble

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hirenimble.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nimble على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التوظيف القائم على البيانات من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر. يوفر لك Nimble الوقت ويساعدك على توظيف أقوى المرشحين. يستخدم Nimble التحليلات التنبؤية لمنح كل طالب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر إمكانية الوصول إلى معلمين ممتازين. يستفيد نظام تتبع المتقدمين الذكي (ATS) الخاص بنا من نموذج تنبؤي لمساعدة المناطق التعليمية على تحديد أفضل المعلمين وتوظيفهم في فصولهم الدراسية.

الموقع الإلكتروني: hirenimble.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nimble. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FACTS

FACTS

factsmgt.com

X0PA

X0PA

x0pa.com

Recruitio

Recruitio

recruitio.dk

Goodtalent

Goodtalent

goodtalent.io

Workable

Workable

workable.com

GoHire

GoHire

gohire.io

MosaicTrack

MosaicTrack

mosaictrack.com

The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

Simplicant

Simplicant

simplicant.com

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

peopleCQ

peopleCQ

peoplecq.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية