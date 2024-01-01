Nielsen Norman

Nielsen Norman

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الموقع الإلكتروني: nngroup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nielsen Norman على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البحث والتدريب والاستشارات المتعلقة بتجربة المستخدم القائمة على الأدلة: يقع المقر الرئيسي لمجموعة Nielsen Norman Group في وادي السيليكون، ولديها أعضاء في 17 موقعًا إضافيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يتم تقديم الخدمات في جميع أنحاء العالم. يساعد العملاء على إدارة عملية تصميم المنتج والخدمة لتحقيق نتائج فعالة ومربحة. دورات تدريبية افتراضية متعمقة حول تجربة المستخدم (UX) عبر الإنترنت وتدير عملية إصدار الشهادات لشهادتي UX Certified (UXC) وUX Master Certified (UXMC).

الموقع الإلكتروني: nngroup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nielsen Norman. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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