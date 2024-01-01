قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

البحث والتدريب والاستشارات المتعلقة بتجربة المستخدم القائمة على الأدلة: يقع المقر الرئيسي لمجموعة Nielsen Norman Group في وادي السيليكون، ولديها أعضاء في 17 موقعًا إضافيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يتم تقديم الخدمات في جميع أنحاء العالم. يساعد العملاء على إدارة عملية تصميم المنتج والخدمة لتحقيق نتائج فعالة ومربحة. دورات تدريبية افتراضية متعمقة حول تجربة المستخدم (UX) عبر الإنترنت وتدير عملية إصدار الشهادات لشهادتي UX Certified (UXC) وUX Master Certified (UXMC).

الموقع الإلكتروني: nngroup.com

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