NextShark

NextShark

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الموقع الإلكتروني: nextshark.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NextShark على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المصدر الرئيسي للأخبار الأمريكية الآسيوية التي تغطي الثقافة والقضايا والترفيه والسياسة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: nextshark.com

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