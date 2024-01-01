NextAI

NextAI

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الموقع الإلكتروني: nextai.co.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NextAI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح NextAI للمنشئين أدوات GenAI بدون تعليمات برمجية وتطبيقات جاهزة للاستخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل اعتماد الذكاء الاصطناعي بسلاسة

الموقع الإلكتروني: nextai.co.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NextAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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