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يتيح NextAI للمنشئين أدوات GenAI بدون تعليمات برمجية وتطبيقات جاهزة للاستخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل اعتماد الذكاء الاصطناعي بسلاسة

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