بدائل - NexHealth
Snyk
snyk.io
Snyk (يُنطق التسلل) عبارة عن منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية المخصصة والتبعيات مفتوحة المصدر والحاويات والبنية التحتية السحابية، كل ذلك من نظام أساسي واحد. تعمل حلول أمان المطورين من Snyk على تمكين إنشاء التطبيقات الحديثة بشكل آمن، وتمكين المطورين من امتلاك وبناء الأمان للتطبيق بأكمله، ...
Tray.io
tray.io
Tray.io عبارة عن iPaaS متعدد التجارب ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع وقت التكامل من أشهر إلى أيام، في منصة واحدة. تلغي Tray Universal Automation Cloud الحاجة إلى أدوات وتقنيات متباينة لأتمتة العمليات التجارية الداخلية والخارجية المتطورة. توفر Universal Automation Cloud، المدعومة بـ Enterpris...
Duffel
duffel.com
نحن نقدم واجهة برمجة تطبيقات قوية تمكن أي شركة سفر من البحث عن الرحلات الجوية وحجزها وبيعها من شبكة من شركات الطيران الرائدة في العالم في دقائق، وليس أشهر.
entri
entri.com
Entri هي واجهة برمجة التطبيقات (API) للمجالات المخصصة. نحن نسهل على تطبيقك الاتصال بالنطاقات المخصصة وتأمينها وبيعها وتشغيلها. قم بتحفيز الترقيات في منتجك من خلال تقديم نطاقات مخصصة. تعمل Entri Power على تسهيل نشر هذه الميزة بسرعة وسهولة، من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. البيع أنشئ مصدرً...
Merge
merge.dev
الدمج عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات واحدة لإضافة مئات عمليات التكامل إلى منتجك. تعمل منصة Merge على تسهيل الوصول الآمن إلى البيانات من خلال تقديم واجهات برمجة التطبيقات الموحدة عبر فئات البرامج الرئيسية، بما في ذلك نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء (CRM) وتخزين الملف...
Finch
tryfinch.com
احصل على بيانات التنظيم والدفع والمزايا من أكثر من 200 نظام كشوف المرتبات ونظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) من خلال تكامل واحد. وتتلخص مهمتنا في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البنية التحتية التي يدعمها قطاع التوظيف، وإطلاق العنان للابتكارات التي تشتد الحاجة إليها، وإنشاء منتجات هائلة لأص...
Apideck
apideck.com
يتيح Apidec للمطورين إنشاء عمليات تكامل على نطاق واسع من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الموحدة التي تغطي المحاسبة وإدارة علاقات العملاء ونظام معلومات الموارد البشرية ونظام ATS وتخزين الملفات وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية. توفير الوقت وتكلفة الصيانة حتى يتمكن المهندسون من التركيز على ا...
StackOne
stackone.com
تعمل StackOne على تغيير الطريقة التي يبني بها موفرو SaaS عمليات تكامل مذهلة، وذلك بفضل عرض واجهة برمجة التطبيقات الموحدة القوية. باستخدام StackOne، يمكن للشركات الاتصال بسهولة بأدوات ومصادر بيانات متعددة، مما يخلق تجربة سلسة وحلاً قابلاً للتطوير عبر منصات وتطبيقات مختلفة. تم تصميم StackOne Unified A...
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt عبارة عن منصة تكامل مضمنة توفر تجربة سلسة لتوصيل تطبيقات SaaS. مع Cobalt، يمكن لشركات SaaS تقديم عمليات تكامل لعملائها بطريقة أصلية ومميزة. من خلال كتالوج سريع النمو يضم أكثر من 250 عملية تكامل معدة مسبقًا، توفر Cobalt تغطية واسعة النطاق عبر العديد من التطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات وا...
Aurinko.io
aurinko.io
تعمل Aurinko على تشغيل ميزات الاتصالات الأساسية، وتوفر منطق مزامنة CRM جاهزًا، ووظائف Gmail الإضافية وOutlook الجاهزة للتكامل، مما يسمح لمنصات الأعمال (CRM، وATS، وPM، وPRM، وLMS) بتمكين إدارة العلاقات الذكية . *** منطق مزامنة CRM *** تمكين إدارة العلاقات الذكية - التقط أنشطة البريد الإلكتروني والتق...
Unified.to
unified.to
"واجهة برمجة تطبيقات واحدة لدمج الكل" - نحن منصة مطوري واجهة برمجة التطبيقات الموحدة لتكاملات SaaS. يمكن أن يستغرق إنشاء طلب تكامل عميل واحد أشهرًا من فريق البرمجيات. باستخدام Unified.to، يمكنك إطلاق جميع عمليات التكامل التي يحتاجها عملاؤك خلال ساعات فقط. Unified.to هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمن...
Codat
codat.io
تساعد Codat البنوك على بناء اتصالات أعمق مع العملاء من رجال الأعمال. نحن نقدم منتجات تسهل الوصول إلى البيانات من البرامج المالية للعملاء ومزامنتها وتفسيرها لحالات استخدام محددة، مثل إعداد الموردين لبرامج البطاقات التجارية وضمان قروض الأعمال. يتم استخدام Codat من قبل أكبر البنوك في العالم لزيادة حصة ...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالترك...
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy عبارة عن منصة تكامل مدمجة تستخدمها فرق الهندسة والمنتجات لتبسيط وتسريع جميع جوانب تطوير التكامل - بدءًا من إمكانية تخصيص المستخدم وحتى البنية التحتية للاقتراع.
Terra
tryterra.co
واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تمكنك من التكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء، مثل Garmin وFitbit وApple وGoogle وPolar وEight Sleep وOra وغيرها من خلال مصدر واحد.
Kombo
kombo.dev
لقد حان الوقت للتوقف عن مطاردة عمليات التكامل. يمكنك تقديم عمليات التكامل التي يطلبها عملاؤك في وقت قصير — اعتمد على واجهة برمجة تطبيقات Kombo الموحدة لفتح مجموعة متزايدة باستمرار من عمليات تكامل الموارد البشرية وATS.
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo هي بوابة بيانات للوصول إلى بيانات المنشئ مباشرة من الأنظمة الأساسية المصدر. تقوم Phyllo ببناء البنية التحتية الأساسية التي تتصل بكل منصة من منصات المبدعين، وتحافظ على تغذية البيانات المباشرة للأنظمة التي تستخدمها هذه المنصات لإدارة بيانات المبدعين وتوفر مجموعة بيانات موحدة حتى تتمكن الشركات م...
SOOS
soos.io
منصة إدارة الوضع الأمني للتطبيق يجب أن يكون الوضع الأمني للتطبيقات في مؤسستك أكثر من مجرد قائمة مرجعية. يعد ASPM الخاص بـ SOOS نهجًا ديناميكيًا وشاملاً لحماية البنية التحتية للتطبيقات الخاصة بك من نقاط الضعف عبر دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) وعمليات النشر المباشر. الكل في لوحة تحكم واحدة.
Yapily
yapily.com
اتصل بآلاف البنوك في 19 دولة في دقائق من خلال واجهة برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة من Yapily. الوصول إلى البيانات، ومعالجة المدفوعات، وأكثر من ذلك بكثير. ماذا ستبني؟ قم بتعزيز ابتكار منتجك من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة. اتصل بمنصة Yapily المصرفية المفتوحة للوصول إلى التغطية الأكثر شمولاً في ...
Railz
railz.ai
تقوم Railz ببناء أكبر شبكة بيانات مالية لمستقبل التمويل. نحن نهدف إلى سد العلاقة بين المؤسسات المالية والشركات ذات التفكير المستقبلي والبيانات المالية لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر حل Accounting Data-as-a-Service™ الخاص بنا للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية القدرة على التحرك ...
Pyas
pyas.io
Pyas هو حل API لتكامل التقويم للشركات الناشئة والمطورين الفرديين. أنشئ ميزة تكامل التقويم الخاص بك في دقائق بدلاً من أشهر. يتكامل بسهولة مع تقويم Google وMicrosoft Outlook. يمكنك دمج Zoom وGoogle Meet لعقد مؤتمرات الفيديو، وكل ذلك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Pinwheel
pinwheelapi.com
تعمل Pinwheel على إنشاء نظام مالي أكثر عدالة من خلال فتح الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لأنظمة كشوف المرتبات. توفر Pinwheel منصة تسمح للمستهلكين بربط حساب الرواتب الخاص بهم بأي تطبيق. ومن خلال بناء الأنابيب التي تربط هذه الأنظمة بالبنوك والمقرضين ومقدمي الخدمات الآخرين، فإننا نساعد المستهلكي...
Truv
truv.com
اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API) الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية بحسابات الرواتب التي تتيح التحقق من الدخل والتوظيف، وتحويل الإيداع المباشر، والمزيد.
API2Cart
api2cart.com
يساعد API2Cart على دمج خدمتك مع عربات التسوق المتعددة. إنها واجهة برمجة تطبيقات واحدة تعمل بنفس الطريقة عبر جميع منصات التسوق المختلفة، لذلك إذا كان عملاؤك لديهم متاجرهم على منصات مختلفة، فلن يتعين عليك إنشاء عمليات تكامل منفصلة لواجهة برمجة التطبيقات لكل واحد منهم واحدًا تلو الآخر، يمكنك القيام بذل...
Truto
truto.one
يمكّن Truto.one الشركات من تقديم عمليات تكامل لعملائها عبر HRIS وATS وCRM ومكتب المساعدة وحجز التذاكر وبوابات الدفع ومنصات الاشتراك والمحاسبة والتجارة الإلكترونية والبريد الإلكتروني باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الموحدة.
The Code Registry
thecoderegistry.com
يعد Code Registry أول منصة في العالم لذكاء التعليمات البرمجية والرؤى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لحماية أصول البرامج وتحسينها للشركات. من خلال توفير نسخة متماثلة مستقلة وآمنة لمستودعات التعليمات البرمجية وتقديم تحليل وإعداد تقارير متعمقين، يعمل سجل التعليمات البرمجية على تمكين قادة الأعما...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe هو أحد حلول SaaS التي توفر ضمانًا مستمرًا لأمن البرامج وجدارتها بالثقة، وتعمل كمركز ثقة بين منتجي البرامج والمستهلكين. يسمح نظام إدارة SBOM المركزي لـ Scribe بإدارة ومشاركة المنتجات SBOMs بسهولة إلى جانب جميع الجوانب الأمنية المرتبطة بها بطريقة خاضعة للرقابة وآلية.
Endor Labs
endorlabs.com
تتناول منصة أمان سلسلة توريد البرامج من Endor Labs ثلاث نقاط ونتائج رئيسية تتعلق بأمان سلسلة توريد البرامج: أمان التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر: تساعد Endor Labs المهندسين على تحسين أداء التطبيقات وتقليل سطح الهجوم عن طريق تحديد وصيانة تبعيات آمنة وعالية الجودة عبر SDLC. تحل Endor Labs محل السلالة...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro هي الشركة الرائدة في إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)، وتوحيد رؤية المخاطر وتحديد الأولويات والمعالجة من خلال تحليل التعليمات البرمجية العميق وسياق وقت التشغيل. احصل على التطبيق الكامل ورؤية المخاطر: تتبع Apiiro نهجًا عميقًا قائمًا على التعليمات البرمجية تجاه ASPM. تقوم منصة أمان التطبيق...
Xygeni
xygeni.io
تأمين تطوير البرمجيات الخاصة بك والتسليم! تتخصص Xygeni Security في إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)، وذلك باستخدام رؤى سياقية عميقة لتحديد الأولويات وإدارة المخاطر الأمنية بشكل فعال مع تقليل الضوضاء والتنبيهات الساحقة. تكتشف تقنياتنا المبتكرة تلقائيًا التعليمات البرمجية الضارة في الوقت الفعلي ع...