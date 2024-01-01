Nex AI عبارة عن منصة لمعالجة البيانات وتحليلها تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على فهم بياناتهم. إنه مصمم لتوفير الوقت والطاقة للاستشاريين والباحثين وغيرهم من المهنيين باستخدام الذكاء الاصطناعي لقراءة وفهم وتحليل أنواع مختلفة من الملفات مثل المستندات وجداول البيانات وملفات PDF. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Nex AI ما يلي: * البحث والاسترجاع: يتيح Nex AI للمستخدمين البحث في قاعدة البيانات الكاملة للملفات والمجلدات باستخدام الكلمات الرئيسية والمرشحات وإمكانيات البحث الدلالي القوية. وهذا يجعل من السهل العثور على المعلومات التي تحتاجها، حتى إذا كنت لا تتذكر اسم الملف بالضبط. * رؤى شفافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: توفر Nex AI تفسيرات واضحة للمعلومات التي استخدمتها لإنشاء إجاباتها، بما في ذلك الاستشهادات وعمليات البحث والكلمات الرئيسية والعبارات التي تم إدخالها في نماذج الذكاء الاصطناعي. وهذا المستوى من الشفافية مهم لبناء الثقة في مخرجات النظام. * معالجة البيانات المعيارية: يحتوي Nex AI على خط أنابيب لمعالجة البيانات يستفيد من تقنيات الجيل المعزز للاسترجاع (RAG) لتعزيز معرفة الذكاء الاصطناعي وإنشاء مخرجات أكثر دقة وذات صلة. * عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات: يمكن لـ Nex AI التكامل مع مصادر البيانات المختلفة ويوفر واجهة برمجة تطبيقات لتحقيق تكامل أكثر إحكامًا مع الأنظمة الأخرى. بشكل عام، تضع Nex AI نفسها كأداة قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاستشاريين والباحثين وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى تحليل كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة بسرعة ودقة.

الموقع الإلكتروني: nexai.app

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