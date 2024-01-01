Newswise هو المكان الذي يختار فيه الصحفيون الأخبار الذكية ويتواصلون معها ويستخدمونها. ينظر الصحفيون إلى Newswise كمورد موثوق للأخبار القائمة على المعرفة ونتائج الأبحاث المحظورة واتصالات الخبراء من المؤسسات البحثية الرائدة في العالم: الجامعات والكليات والمختبرات والمنظمات المهنية والوكالات الحكومية ومجموعات البحث الخاصة النشطة في مجالات الطب، العلوم والأعمال والعلوم الإنسانية. تحتفظ Newswise بقاعدة بيانات شاملة للأخبار الحالية، والأرشيفات القابلة للبحث، وخدمات الاشتراك السلكية، وأدوات إدارة المعلومات المتقدمة لتعزيز قيمة وكفاءة تقديم الأخبار القائمة على البحث لكل من الصحفيين والمؤسسات المصدرية. تم تصميم Newswise أيضًا لتزويد محترفي الاتصالات بإمكانية الوصول بسهولة وكفاءة وفعالية إلى الصحفيين. تقوم خدماتنا بتوزيع الأخبار مباشرة على الصحفيين الذين يطلبونها. يمكن لـ Newswise تقليل تكاليفك مع توسيع فعالية علاقاتك الإعلامية بشكل كبير وتعزيز قيمة معلوماتك.

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