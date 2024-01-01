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New Mexico Education هو موقع مدونة مخصص لإبقاء قادة نيو مكسيكو ومواطنيها على اطلاع بقضايا التعليم الرئيسية. ومع التركيز على تسليط الضوء على التحديات والنجاح داخل نظام المدارس العامة لدينا، نأمل أن نلهم التغيير لتحسين نظام التعليم في نيو مكسيكو.

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